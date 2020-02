Distritais derrubam veto de Ibaneis a acesso de animais domésticos em asilos e creches

PUBLICIDADE 

A Câmara Legislativa rejeitou na tarde desta quarta-feira (12/02) o veto do Governador Ibaneis Rocha ao Projeto de Lei 333/2019, de autoria do distrital João Cardoso, que autoriza o acesso de animais domésticos e de estimação em asilos, creches, unidades destinadas à internação e tratamento de pessoas com transtornos mentais e dependentes químicos e de acolhimento de pessoas em situação de rua.

Segundo o parlamentar, a proposta visa assegurar conforto, qualidade de vida e melhorias no aprendizado de crianças e a recuperação da saúde de adultos, permitindo que eles recebam visitas dos animais, devendo, entretanto, ser respeitadas as peculiaridades de cada estabelecimento, não podendo haver a imposição de condições que inviabilizem a visitação.