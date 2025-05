Distritais defendem aumento da presença feminina

“Nós precisamos de mais mulheres no parlamento. A mudança só se dará quando tivermos mais mulheres. É aqui que estão as grandes decisões. É aqui que a gente aprova leis. É aqui no parlamento que a gente garante programas e ações que impactam diretamente a nossa vida”, ressaltou a distrital Jaqueline Silva, do MDB, na abertura da 6ª Semana Legislativa pela Mulher.

O evento tem programação dedicada ao fortalecimento da representação feminina na política e na sociedade. A presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, distrital Doutora Jane Klebia, lamentou a sub-representação das mulheres:

“Nós somos mais da metade da população, mas infelizmente estamos pouco representadas em espaços de fala, espaços de poder”.

Atualmente, a Câmara Legislativa conta com quatro deputadas distritais, o que representa 16,7% do total de 24 parlamentares. Mas as mulheres representam 51,84% da população do Distrito Federal. Os dados foram citados em estudo da Consultoria de Fiscalização e Controle (Conofis) da Casa. As legislaturas com maior número de mulheres tiveram no máximo cinco deputadas.

“O grau de democracia de um país é mensurado indiretamente pelo grau de participação feminina na política”, completou a distrital Dayse Amarilio, do PSB. Ela citou o ranking elaborado anualmente pela ONU Mulheres que classifica os países conforme a representatividade no parlamento.

O Brasil ocupa a posição 133º, com participação de 18,1% de mulheres na Câmara dos Deputados e 19,8% no Senado Federal. Os percentuais estão abaixo da média das Américas (35,4%) e mais próximos da média do Oriente Médio e do norte da África (16,7%). distrital Jane Klebia também falou sobre a conjunção dos fatores gênero e raça:

“Nós temos mais de 30 anos de Câmara Legislativa. E eu sou a primeira mulher negra a chegar nesse espaço”, ressaltou.

Ela lembrou do lema “Nada sobre mim, sem mim”, enfatizando a importância da participação feminina na formulação de políticas públicas para as próprias mulheres, bem como a participação de negros em políticas raciais.

O presidente da CLDF, Wellington Luiz, igualmente do MDB, convocou os homens a atuarem como aliados dos direitos das mulheres, principalmente no combate à violência: “Eu quero aqui me referir a você, homem. A obrigação é nossa de virar essa página. A obrigação é nossa de fazer valer o direito das mulheres”, defendeu. “A gente precisa trabalhar para combater o machismo cultural que nos envergonha”, afirmou. O evento se encerra hoje.