Disputa interna no PT

O deputado federal Rui Falcão lançou nesta semana, em Brasília, sua candidatura à presidência nacional do PT em um ato que encheu o auditório do partido.

Humberto Costa. Foto: Roberto Stuckert Filho Lindbergh Farias. Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil Arlindo Chinaglia. Foto: Câmara dos Deputados Maria do Rosário. Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Gabriel Magno. Foto: Carolina Curi/Agência CLDF Jacy Afonso. Divulgação Arlete Sampaio. Foto: CLDF Prefeito Edinho Silva (PT-SP) é autor do projeto conhecido como ‘IPTU dos Mortos”. Foto: Divulgação Washington Quaquá. Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Guilherme Sigmaringa. Divulgação

O líder petista na Câmara, Lindbergh Farias, o atual presidente da sigla, Humberto Costa, e uma série de deputados federais, como o ex-presidente da Câmara Arlindo Chinaglia e Maria do Rosário. Entre as lideranças do DF, estiveram presentes o distrital Gabriel Magno, o presidente local, Jacy Afonso, o postulante ao cargo Guilherme Sigmaringa e as ex-deputadas Maria Laura e Arlete Sampaio. Falcão tem se consolidado como principal adversário de Edinho Silva, considerado favorito por contar com o apoio do presidente Lula, que nunca chegou a ser explicitado. O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, desistiu da disputa nesta segunda-feira (19) para apoiar Edinho.

Divisão surpreende

Gleisi Hoffmann. Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Na verdade, imaginava-se que Edinho Araújo, não só pelo apoio de Lula e da cúpula partidária, conseguiria maior unificação das bases petistas. Recebeu, por exemplo, o apoio da deputada e antecessora Gleisi Hoffmann, que como ministra não poderia se insubordinar à orientação da cúpula partidária. No entanto, Rui Falcão teve a seu lado o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, ainda por cima namorado de Gleisi. Rui Falcão, pior ainda, votou contra p arcabouço fiscal montado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ou seja, em franca rebelião à ortodoxia petista.

Apoio LGBT

erika kokay

Defensora histórica do casamento igualitário, a deputada Erika Kokay (PT/DF) recebeu o apoio de entidades e lideranças LGBTs para sua pré-candidatura ao Senado Federal em evento realizado no Conic no início da noite desta quinta-feira. Quando a causa LGBT não dava voto, a Erika já estava lá nos defendendo”, afirmou o deputado distrital Fábio Félix, presente no ato, e que é cotado à Câmara dos Deputados e candidatíssimo a herdar os votos de Erika no segmento.