Dinheiro torrado pela violência

Andou fazendo contas, de novo, o deputado brasiliense Alberto Fraga. Desta vez com ajuda de industriais do Rio de Janeiro. Constatou que 5,9% do Produto Interno Brasileiso é gasto com a violência. Desse total, ficou sabendo, 4,2% partem do setor privado e 1,7% do setor público.

Transformando tudo em real, o PIB brasileiro de 2023 foi de R$ 10,9 trilhão, mas o custo com a violência e seu combate ultrapassou R$ 500 bilhões.

Fraga não se conforma de ter, na qualidade de presidente da Comissão de Segurança da Câmara, recebido apenas R$ 1 bilhão do governo após pedir recursos para a segurança pública.

“O custo é 500 vezes isso”, reclama o deputado. Conclusão de Fraga: “essa conta não vai fechar nunca e o crime organizado, sozinho, mobiliza, por ano, mais de 300 bilhões de reais”.