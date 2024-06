Nesta quinta-feira, 27, a Câmara Legislativa do Distrito Federal celebrou o Dia do Pescador em sessão solene, no plenário. O autor da homenagem, distrital Pastor Daniel de Castro, lembra que a data é uma oportunidade para refletir sobre a atividade da pesca e a condição da fauna aquática.

O parlamentar explana que tanto a pesca artesanal, exercida pelo pescador, quanto a empresarial, que contrata terceiros e geralmente é feita em embarcações automatizadas, são atividades econômicas relevantes, sendo que a primeira é responsável pelo abastecimento do mercado interno, geralmente da comunidade local, e a segunda é voltada a processos industriais e à exportação.

Ele acrescenta que a atividade envolve também esporte ou lazer. Para o distrital, é importante conservar os ecossistemas aquáticos e manter a biodiversidade existente nesses ambientes, garantindo a sobrevivência das espécies animais e vegetais e a própria continuidade da atividade pesqueira.

Desse modo, os participantes da sessão solene deverão tratar de questões relacionadas à atividade do pescador, à economia pesqueira e à preservação ambiental, entre outras.