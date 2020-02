Deputado distrital quer punir com cassação de alvará a venda de “Chumbinho”

PUBLICIDADE 

Mais uma iniciativa para reforçar a política de prevenção ao suicídio no Distrito Federal. Foi protocolado na Câmara Legislativa do DF um Projeto de Lei que pune com multa e cassação de alvará os estabelecimentos que comercializarem agrotóxicos como o chumbinho.

A proposta do deputado José Gomes reforça determinação da Anvisa e atende o pedido da Agência para que as unidades da Federação combatam, com efetividade, o uso clandestino de tais substâncias.

Apesar da comercialização ser proibida, desde 2012, ainda são identificados casos de homicídios, feminicídios, suicídios e assassinatos de animais com esses produtos.