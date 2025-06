De volta aos quadrúpedes

Após um tempo sumido por conta da esquisitíssima história com a folclórica Andrezza Urach, o distrital Daniel Donizet retomou sua bandeira original, deixando de lado os bípedes e se animando com os quadrúpedes.

Foto: Reprodução Instagram

Foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal a Portaria nº 02/2025, que institui o Cadastro Mais Protetor. A medida visa identificar e mapear protetores voluntários e entidades da sociedade civil que atuam exclusivamente na proteção de cães e gatos no DF.

Invenção de Donizet, o cadastro é uma etapa preliminar do Programa Mais Protetor e tem como objetivo reunir informações detalhadas sobre a atuação dos protetores, como número de animais acolhidos, estrutura disponível, tempo de dedicação e principais desafios enfrentados.

“Esse é um passo essencial para dar visibilidade a quem está na linha de frente e garantir que as políticas públicas cheguem a quem realmente precisa”, afirmou o parlamentar. A expectativa é que o formulário de cadastro seja disponibilizado já na próxima semana no site da Secretaria Extraordinária de Proteção Animal.

Podem se cadastrar protetores voluntários maiores de 18 anos, residentes no DF, com atuação direta e contínua com cães e gatos, além de entidades sem fins lucrativos sediadas no DF ou na RIDE, com atividade comprovada na causa animal.

Os dados reunidos serão utilizados para subsidiar a formulação de programas, ações e parcerias futuras, além de permitir o acesso prioritário a serviços promovidos ou apoiados pela SEPAN.

“O Cadastro Mais Protetor reconhece o trabalho de quem cuida, muitas vezes com poucos recursos, mas com muito amor. Vamos juntos fortalecer essa rede de cuidado e proteção aos nossos animais”, completou Daniel Donizet.