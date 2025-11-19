De olho nas urnas

A gestão do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), entrou em seus últimos quatro meses. E com o fim do ano, assim como diversos feriados, incluindo o carnaval, o próprio chefe do Executivo local e secretários começam a se movimentar para deixarem seus cargos e se dedicarem a suas campanhas.

No primeiro escalão, o secretário de Governo, José Humberto; Gustavo Rocha, da Casa Civil; a secretária de Justiça, Marcela Passamani; e Claudio Abrantes, de Cultura, terão que deixar suas cadeiras até 4 de abril. Há ainda presidentes de autarquias, como Rôney Nemer que também vão para as urnas.

Na Secretaria da Família, Rodrigo Delmasso tentará seu retorno à Câmara Legislativa, assim como deve ocorrer com o André Kubitschek, que assumiu recentemente a pasta da Juventude e já deve deixar o cargo para tentar uma vaga na mesma Casa.

Casa vazia, oportunidade de mudança.

Celina assume

A expectativa vai mais longe ainda. Tendo seis meses até o primeiro turno, ao assumir o Palácio do Buriti de forma definitiva, a vice-governadora Celina Leão (PP) precisará montar sua própria equipe.

Ex-presidente da Câmara Legislativa, fontes apontam que ela terá que buscar apoio dentro do Legislativo local para não deixar que a oposição, atualmente exercida pelos partidos de esquerda PT, PSol, PSB e pela deputada e pré-candidata ao governo Paula Belmonte (Cidadania).

Anunciada por vários distritais como sua primeira opção de apoio para a eleição, Celina tem praticamente toda a base governista ao seu lado. Com uma margem pequena de deserções, ao menos entre os parlamentares que atuam no Legislativo local. Projetos vindos da gestão da leoa não devem ter dificuldade em passar na Casa.