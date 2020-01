Dança das cadeiras na CLDF

PUBLICIDADE 

Retornando do recesso legislativo na próxima semana, o distrital João Cardoso (Avante) não volta a chefiar a terceira secretaria do legislativo local. No ano passado o parlamentar chegou a protocolar licença de 90 dias, mas o documento venceu no último dia 9 de janeiro.

A distrital com força em Santa Maria, Jaqueline Silva (PTB), é a primeira suplente ao posto da Mesa Diretora. Na semana passada a parlamentar ia ter uma reunião para definir a escolha, já que, ao assumir, terá de se afastar da presidência das comissões temáticas. O encontro não aconteceu, segundo a assessoria de gabinete.

De qualquer forma, o novo integrante deve assumir, de maneira definitiva, assim que o ofício for protocolado na Casa legislativa. Cardoso aguarda uma conversa com o presidente do Legislativo, Rafael Prudente (MDB), para anunciar a decisão.

Desde o fim do ano passado, João Cardoso tem se desmotivado com a política local. Já se comenta nos bastidores que o parlamentar pensa em deixar a vida política na universidade próxima eleição. Um integrante próximo foi direto: “50% que largue tudo”.