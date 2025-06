Damares enfim em Marajó

Quem se lembra daquela história contada pela atual senadora brasiliense Damares Alves, sobre exploração sexual de crianças da ilha de Marajó, que teriam seus dentinhos arrancados? Pois agora ela está verificando in loco se isso existe ou foi só uma fantasia eleitoral.

Conseguiu que a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, que ela preside, iniciasse nesta quinta-feira, 26, a diligência oficial a que ela pomposamente batizou de Missão Marajó, “ação fiscalizatória e propositiva com foco na proteção de crianças e adolescentes do arquipélago paraense”.

A missão, que ocorre até o dia 28 de junho, é resultado de requerimento feito por ela mesma, e tem como objetivo “apurar graves denúncias de abuso e exploração sexual na região”.

A comitiva é composta por Damares Alves e pelos deputados federais Carlos Jordy (PL-RJ), Delegado Caveira (PL-PA), Delegado Éder Mauro (PL-PA) e pelo deputado estadual Rogério Barra (PL-PA), parlamentares com atuação direta no enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes em todo o país.