Cortejada pelo Novo

O partido Novo segue empenhado em atrair a deputada distrital Paula Belmonte (que ainda está no Cidadania) para disputar o Governo do Distrito Federal. Nesta quarta-feira, 11, ela se reuniu com o presidente nacional da legenda, Eduardo Ribeiro, reforçando os sinais de aproximação.

O encontro ocorreu um dia após o lançamento da pré-candidatura do ex-desembargador Sebastião Coelho ao Senado, também pelo Novo. Na ocasião, foi cercada por apoiadores que pediam sua candidatura ao Buriti.

“Ela é uma guerreira, que conhece todos os cantos do Distrito Federal”, elogiou Coelho. A deputada retribuiu: “Ele é um homem íntegro, que tem muito a contribuir com a nossa sociedade”.

Mais ao centro

O desejo do Novo em contar com Paula Belmonte em suas fileiras está longe de ser segredo. O presidente do diretório local, Thiago Cianni, já expressou publicamente a intenção de filiá-la. E, se não conseguir, o partido já garantiu apoio ao projeto dela. A distrital surge como um nome capaz de unir o eleitorado de centro e direita em torno de uma alternativa viável ao Palácio do Buriti.