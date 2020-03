PUBLICIDADE 

A deputada federal Paula Belmonte (Cidadania/foto) pediu ao Conselho Federal de Medicina (CFM) que adote providências de regulamentação para que consultas ambulatoriais sejam feitas por videoconferência. O objetivo é diminuir o fluxo de pessoas nas emergências dos hospitais e também ajudar a reduzir a exposição dos profissionais de saúde ao coronavírus.

Nova liderança

Por conta do novo vírus e das restrições aplicadas pela Câmara Federal, a deputada Paula Belmonte assumiu a liderança provisória do Cidadania na Casa, após o titular, Arnaldo Jardim (SP), decidir se “ausentar” de Brasília neste período. A parlamentar ainda participa das atividades congressuais.

Reduzindo impostos

Antecipando um possível cenário de recessão e desemprego decorrente do coronavírus, o distrital Robério Negreiros (PSD) decidiu que vai apresentar propostas no parlamento local para “socorrer o setor produtivo”. O deputado deve utilizar a crise para tentar reduzir impostos neste período de circulação do vírus.

Impostos em análise

Os tributos no foco do parlamentar são o IPTU e as taxas de limpeza e iluminação pública. Negreiros, porém, ainda estuda a possibilidade de apresentar uma redução nas cobranças do ICMS e do ISS, conforme a necessidade de cada setor.

Utilidade pública

A Comissão de Direitos Humanos do Legislativo local abriu um canal de WhatsApp para que a população possa denunciar possíveis violações no atendimento de saúde durante a proliferação do coronavírus. Integrantes do colegiado chegaram a receber alguns relatos de “negligência” nos hospitais públicos da cidade. Por ser de utilidade pública, será divulgado por esta página: (61) 99904-1681.

Sebrae funcionando

Ao cancelar os cursos presenciais, o Sebrae-DF reforçou as aulas e exposições on-line. Ao todo são mais de 100 cursos que estão contemplados na medida preventiva. O atendimento do público também está sendo feito de maneira virtual.

Aeroportos

Diversos relatos de pessoas que viajaram nos últimos dias ao exterior chegam à coluna de que nenhum tipo de cuidado ou informação é dada aos viajantes, no sentido de que devem ficar isolados e quais os riscos que correm. Somente agora a haver circulação interna do vírus. Os aeroportos são ainda a sua principal.