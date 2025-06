Como valorizar os professores

A Associação De Olho no Material Escolar defende que a valorização do magistério seja um dos pilares centrais do novo Plano Nacional de Educação (PNE) 2025-2035. A entidade alega a necessidade de humanizar e estruturar a formação e atuação dos professores da educação básica, desde os aspirantes à docência até os profissionais já em exercício.

Essa preocupação ganha ainda mais relevância nesta semana, quando a Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisa o novo PNE promoveu uma audiência pública sobre a qualidade da pós-graduação e o impacto da ciência na elaboração do plano.

O modelo sugerido pela associação se baseia em um tripé: apoio, formação e valorização. O primeiro eixo prevê bolsas e estágios qualificados para estudantes de licenciatura. O segundo propõe a melhoria da formação inicial, com a criação de uma certificação nacional para docentes, inspirada, por exemplo, no modelo da OAB. E o terceiro eixo defende a implementação de políticas de bonificação por desempenho, promovendo reconhecimento financeiro e incentivo à melhoria contínua.

Para a presidente da associação, Leticia Jacintho, o impacto da ciência na educação é, justamente, a missão que orienta o trabalho da De Olho. “Nosso compromisso é com a melhoria da qualidade da educação, oferecendo aos estudantes uma aprendizagem eficaz, pautada em desempenho, vivência prática e evidências científicas. É isso que garante o pleno desenvolvimento do potencial de cada aluno e amplia as oportunidades de escolha e prosperidade das futuras gerações”, afirma.