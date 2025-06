Como aplicar o dinheiro

A aplicação correta do dinheiro público nas obras do Distrito Federal foi tema de uma ação do Tribunal de Contas do DF (TCDF). Representantes da Corte estiveram na sede da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) para orientar os gestores sobre como evitar erros em licitações, contratos e execução de obras públicas.

A ideia é garantir que o dinheiro do contribuinte seja bem investido, sem desperdícios ou atrasos. A iniciativa faz parte do projeto “Visita aos Gestores”, que reforça o papel preventivo do Tribunal na fiscalização das políticas e gastos públicos do DF.

Durante o encontro, o presidente do TCDF, conselheiro Manoel de Andrade, destacou que o objetivo é oferecer suporte técnico aos gestores, especialmente nas contratações de obras e serviços de engenharia. “Nosso papel é alertar e ter um diálogo compreensível. Estamos aqui para orientar, esclarecer dúvidas e evitar que falhas ocorram, especialmente nas contratações de obras.

O agente que fiscaliza em nada supera o agente que tem contrato. Os dois se completam”, afirmou. O presidente da Novacap, Fernando Leite reforçou a importância da parceria.

“Aproximar o Tribunal de todos os órgãos da Administração é algo que deveria ter continuidade anual. Essa parceria nos fortalece e deve ser contínua.”

O secretário de Controle Externo (Segecex), Antônio Alexandre, destacou que o caráter colaborativo da ação tem foco no usuário final, que é a população. “O projeto tem a finalidade de abrir as portas do Tribunal para os gestores, numa parceria entre executor e fiscal, para proporcionar melhores serviços públicos”, reforçou.