Combate também ao etarismo

O combate à discriminação por conta da idade pode ganhar um importante reforço no Distrito Federal. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou projeto do distritl Pastor Daniel de Castro (PP), que institui o Dia Distrital de Conscientização contra o Etarismo.

A data será celebrada anualmente em 15 de junho. O projeto tem como objetivo combater o etarismo por meio da promoção de ações educativas e de valorização da população idosa. A proposta prevê, entre outras medidas, a realização de palestras, debates, campanhas de reintegração social e oficinas para inserção de pessoas idosas no mundo digital.

“O etarismo prejudica e incapacita as pessoas idosas em todos os aspectos da vida, incluindo emprego, acesso à saúde, educação, acesso à tecnologia e participação na sociedade”, argumentou Pastor Daniel em sua proposta.

O autor reforça que estamos diante do crescente envelhecimento populacional no Distrito Federal e em todo o país, o que reforça a necessidade de medidas de conscientização. A justificativa do projeto cita um caso emblemático ocorrido em 2023, quando uma mulher de 45 anos relatou ter sofrido discriminação ao frequentar uma faculdade em Bauru, no interior paulista, fato que ganhou repercussão nacional e evidenciou os desafios enfrentados por pessoas fora da faixa etária tradicional do ensino formal.

Com a aprovação na CCJ, a proposta segue agora para análise em outras comissões temáticas da Casa antes de ser votada em plenário.