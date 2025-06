A Câmara dos Deputados instalou, no início da tarde desta quarta-feira, a Subcomissão Especial de Combate à Censura. Não se tem, ainda, uma ideia precisa de como vai funcionar, mas os participantes da primeira reunião vêm da fina flor do bolsonarismo: além da brasiliense Bia Kicis, sempre ela, estavam lá Gustavo Gayer, Marcos Feliciano, o cabo Gilberto Silva. Embora Bia tenha sido a principal palestrante do grupo, a subcomissão será composta pelos deputados Filipe Barros PL/PR, Amália Barros PL/MT, Gustavo Gayer PL/GO, Delegado Fábio Costa PP/AL, Júlia Zanatta PL/SC, Filipe Martins PL/TO, Mário Frias PL/SP e Nikolas Ferreira PL/MG.