Centro em ação

A formalização da federação entre Solidariedade e PRD, nesta semana, movimentou os bastidores da política local e lançou luz sobre dois nomes que devem ganhar projeção nas articulações para 2026: o ex-senador Reguffe e o advogado Everardo Gueiros, ambos do Solidariedade.

Reprodução/Facebook

Discretos, mas em ritmo de conversas, os dois são tratados internamente como apostas da nova frente política para disputar espaço no cenário majoritário do DF. Com trajetórias públicas sólidas e perfis técnicos, Reguffe e Gueiros aparecem como alternativa ao eleitorado que busca uma via de centro, longe dos extremos ideológicos.

A federação, além de organizar forças regionais, também marca o alinhamento nacional entre dois partidos que buscam se consolidar como opção moderada num ambiente político cada vez mais polarizado.