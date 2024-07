Celina entrega títulos de regularização fundiária

Se a vice-governadora Celina Leão se incomodou com as falas inesperadas da senadora Damares Alves, não deu ontem qualquer demonstração de contrariedade. Cumpriu sua agenda habitual de entrega de obras públicas.

Assinou, na manhã desta terça-feira, 2, os termos de compromisso para regularização fundiária de três condomínios e ainda visitou centros de referência de ação social. Os documentos assinados por ela tornam as associações e prefeituras dos condomínios responsáveis pela elaboração e execução dos projetos urbanísticos e de infraestrutura dessas regiões.

É a forma de dar continuidade aos processos necessários à legalização dos terrenos, onde moram cerca de 3 mil habitantes. São o Jardim Botânico V, Áreas de Regularização de Interesse Específico (Arine) – Taquari I e Lago Sul. “Essas eram pendências muito antigas, com uma expectativa enorme das famílias. Graças a Deus, o governo conseguiu vencer todas as barreiras burocráticas e, agora, estamos finalizando todas as regularizações”, declarou Celina Leão.

Capitanear a direita

Em tese, Damares disse que pretende capitanear a direita no Distrito Federal, por perceber que a corrente está acéfala.

O alvo principal seria, em tese, a deputada federal Bia Kicis, que segundo Damares, está cuidando apenas do PL, o partido dela. Indiretamente, porém, poderia estar mirando o senador Izalci Lucas, que se filiou ao PL, na presença do presidente Jair Bolsonaro e do presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, com o compromisso de ser o candidato do partido ao Buriti, o que sempre foi sua meta.

Mas o surpreendente foi Damares, que permanentemente assumiu compromisso com a candidatura de Celina Leão à sucessão, sugerir que ela poderia disputar outro cargo. As duas fizeram sempre campanha lado a lado, tanto nacionalmente, com Bolsonaro, quanto ao nível local, como no apoio à dobradinha Ibaneis-Celina, completada com a candidatura da própria Damares.

Só para lembrar, na época falou-se na possibilidade de que a então ministra Flavia Arruda, hoje Flávia Peres, disputasse essa cadeira, mas foi preterida em favor de Damares, que venceu Flávia nas urnas.

Tem quem goste

Mas houve quem gostasse das declarações da senadora Damares Alves (foto). Candidatíssimo ao Buriti, o senador Izalci Lucas considerou a entrevista de Damares “muito lúcida”. Izalci disse acreditar que “nossas lideranças (tanto Michelle quanto Celina) podem ser vice-presidentes e, no caso da Michelle, até candidata a presidente da República”. Também não tenho dúvida de que o próximo presidente do Brasil e o próximo governador do Distrito Federal serão de direita. Afinal, acrescentou, “Jair Bolsonaro criou diversos líderes, ao contrário de Lula e assim é natural que os futuros líderes do Brasil, sejam de direita”.