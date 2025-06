Briga maior será pela maioria no Senado

Se o presidente Lula já expediu ordens ao PT para dar mais importância à eleição de senadores do que à de governadores – sem falar da dele próprio, é claro –, o mesmo vale para a oposição. Falando como líder do PL, o senador brasiliense Izalci Lucas anunciou nesta quinta-feira, 12, que o PL terá como principal foco ampliar a bancada no Senado.

“A prioridade nossa, do PL, é ter maioria no Senado para contrapor ao Supremo Tribunal Federal”, comunicou. Para Izalci, como para outros parlamentares oposicionistas, quem realmente atua como adversário dentro do jogo político é o Supremo Tribunal Federal. Não é só ele. Dos 81 senadores, 14 pertencem ao PL e, deles, 12 são fechados contra o Supremo.

Nos demais partidos, outros 14 também são hostis aos ministros, inclusive com relação aos pedidos de impeachment que se acumulam nas gavetas do presidente do Senado. Fazendo-se as contas, o Supremo encontra 26 adversários no Senado. Mais 15 votos, e seria possível retirar um ministro. A propósito, o campeão dos pedidos de impeachment é o ministro Alexandre de Moraes, previsivelmente. E, por coincidência, um dos poucos que não foi nomeado por um presidente petista.