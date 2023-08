Botafogo segura vantagem e avança às quartas da Sul-Americana; Goiás é eliminado

O resultado foi mais que suficiente para o líder do Campeonato Brasileiro avançar para as quartas de finais da Copa Sul-Americana

Atuando com o time alternativo, o Botafogo defendeu a vantagem construída no jogo da ida no Engenhão por 2 a 1 e ficou no empate sem gols com o Guaraní-PAR, nesta quarta-feira, no Defensores Del Chaco, em Assunção (PAR). O resultado foi mais que suficiente para o líder do Campeonato Brasileiro avançar para as quartas de finais da Copa Sul-Americana.

Mesmo atuando com o time alternativo, o Botafogo poderia ter tido uma classificação mais tranquila. O time de Bruno Lage sofreu com o desentrosamento e perdeu grandes oportunidades nos contra-ataques. Agora o Botafogo irá enfrentar os argentinos do Defensa y Justicia, que eliminaram o Emelec-EQU nas oitavas de finais.

Adotando uma postura defensiva, o time carioca buscou explorar os espaços do Guaraní para armar os contra-ataques, principalmente pelo lado direito, com Segovinha. Sem Tiquinho Soares, Júnior Santos assumiu a função de centroavante, mas o ataque sofreu com o desentrosamento, errando passes na hora de concluir as jogadas.

O Guaraní não tinha criatividade para vencer a defesa adversária O time paraguaio apostou na bola aérea e facilitou a vida da zaga do Botafogo. Na reta final, o Botafogo perdeu a concentração e quase viu sua vantagem ir embora. Philipe Sampaio errou e o Guarani teve três chances em sequência para marcar. Primeiro Camacho perdeu o tempo da bola e teve o chute bloqueado, no rebote Benitez acertou a trave. A bola sobrou para Santander que cruzou e Benitez bateu para fora.

No segundo tempo, o panorama se manteve. O Botafogo sofria com o desentrosamento no ataque e perdeu contra-ataques incríveis; Ao mesmo tempo via o Guaraní levar perigo pelo jogo aéreo. Após bola erguida na área, Gatito afastou parcialmente. Na sequência, a bola sobrou para Barceló, que bateu cruzado, porém, a bola bateu no companheiro Santander, em cima da linha, e salvou o Botafogo.

O Botafogo buscou preservar a posse da bola e gastar tempo no campo de ataque. Por pouco Carlos Alberto não decreta a classificação, porém parou no goleiro paraguaio. Foi o primeiro chute no alvo do time carioca no segundo tempo. Na reta final, o Guaraní foi para o tudo ou nada. Em nova jogada aérea, a bola sobrou para Camacho, que encheu o pé e Gatito Fernández fez grande defesa à queima roupa, decretando a classificação do Botafogo às quartas de finais da Copa Sul-Americana.

Líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo volta a campo no sábado, às 21 horas, contra o Internacional, no Beira Rio, pela 19ª e última rodada do primeiro turno, no qual o time já é campeão simbólico.

GOIÁS ELIMINADO

Após perder no jogo de ida na Argentina por 3 a 0, o Goiás tinha que vencer o Estudiantes-ARG por quatro gols de diferença para se classificar, mas acabou novamente derrotado e deu adeus a Copa Sul-Americana, nas oitavas de final. Nesta quarta-feira, no Serra Dourada, o time brasileiro perdeu para os argentinos por 2 a 0 e deixou a competição com o placar agregado de 5 a 0.

O Estudiantes será o adversário do Corinthians na fase de quartas de finais. Na última terça-feira, o time paulista eliminou os argentinos do Newell’s Old Boys, com placar agregado de 2 a 1.

O Goiás agora se concentra somente no Campeonato Brasileiro, competição na qual o time luta contra o rebaixamento. O Goiás é o 15º colocado, com 19 pontos, um a mais que o Santos, com 18, que abre a zona de rebaixamento, em 17º. O Goiás encerra o primeiro turno no domingo, contra o lanterna América-MG, às 16 horas, em Belo Horizonte (MG).

