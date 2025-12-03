Bia faz esforço para salvar Zambelli

A deputada brasiliense Bia Kicis, sempre ela, iniciou nesta terça-feira, 2 de dezembro, uma ofensiva para salvar o mandato da também – e ainda – deputada Carla Zambell, que ensaiou uma fuga para a Itália, confiando na dupla cidadania.

Deu tudo errado, e Carla está presa por lá, aguardando eventual extradição. Bia começa hoje um esforço para salvar Zambelli, que ainda não perdeu o mandato, mas isso pode ocorrer a qualquer momento.

Bia argumenta que a colega foi perseguida e nada justifica a perda do mandato para o qual foi eleita. Conseguiu um primeiro avanço no Conselho de Ética da Câmara, onde o relator Diego Garcia, do Republicanos, indicou parecer contra a cassação, alegando perseguição política. O objetivo de Bia e de sua turma é obter a aprovação desse parecer.