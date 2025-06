O deputado distrital Joaquim Roriz Neto (PL) declarou à Receita Federal duas armas: uma pistola (R$ 10 mil) e um fuzil (R$ 15 mil). Está no Diario da Câmara Legislativa desta terça-feira (3): o arsenal está em dia com o Leão. Já o patrimônio total do parlamentar encolheu: caiu de R$ 582 mil para R$ 471 mil em um ano. Pelo visto, o único investimento blindado foi o armamento.