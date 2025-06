Avanço da direita

Quem garante é o distrital Thiago Manzoni: A direita e, mais ainda, o movimento conservador tem crescido e se fortalecido em todo o País. No DF, as pesquisas e as ruas mostram que nós faremos os dois senadores em 2026.

Nesse cenário, é legítimo que diversos quadros sejam lembrados para ocupar essas vagas. De fato, é um privilégio para o DF ter à disposição nomes como a primeira dama Michelle e a Deputada Bia Kicis.

Também é legítima a candidatura do governador Ibaneis, cujo mandato tem sido bem avaliado pela população. Mais do que cravar nomes, o que precisamos ter em mente no momento é que, sob a liderança do presidente Bolsonaro, o PL, com foco em um projeto nacional, escolherá, no momento certo, aqueles que nos representarão em âmbito local.⁠ ⁠

O PL fará os acordos e alianças com outros partidos a nível nacional, o que influenciará a indicação dos nomes para os cargos eletivos estaduais. Eventual candidato do PL para o GDF estaria nesse contexto e, se for o caso, será definido, no momento oportuno, pelo presidente Valdemar, pelo presidente de honra, Bolsonaro, e pela presidente do PLDF, deputada Bia Kicis.

No momento, o mais importante é continuar a representar os princípios e valores do conservadorismo no mandato que me foi concedido pelo povo do Distrito Federal. Em relação a 2026, estou pronto para cumprir a missão que me for designada pelo presidente Bolsonaro, inclusive para concorrer à Câmara Federal.