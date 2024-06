Nesta terça-feira, 25, a distrital Dayse Amarílio e sua assessoria receberam os representantes da Associação dos Servidores, Ex-Servidores e Pensionistas da Câmara Legislativa do Distrito Federal (Assecam) o troféu pela conquista do título de Campeã de Melhor Decoração do Arraiá do Legislativo 2024.

Dayse e sua assessoria se empenharam e cuidaram de cada detalhe.

Além da decoração do gabinete, a distrital e suas assessoras também capricharam nos trajes para a festa, que aconteceu no último dia 20, na praça do cidadão.