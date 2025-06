Aposta crescente no esporte

Adepta de esportes como o futevôlei e a corrida, a vice-governadora Celina Leão passou a investir também em outras modalidades, menos praticadas em Brasília. Foi ela quem abriu a nova edição do ITF Sands Series de Beach Tennis. Fez questão de dizer que eventos como esse não apenas movimentam o esporte, mas atraem atletas do mundo todo e reforçam o protagonismo da capital no cenário esportivo internacional.