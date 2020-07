Após contrair a covid-19, Daniel Donizet se recupera em casa

PUBLICIDADE

Hylda Cavalcante e Catarina Lima

Depois da senadora Leila Bartros (PSB-DF), agora foi o deputado distrital Daniel Donizet (PSDB) que anunciou ter contraído a covid-19. Os dois estão em casa, isolados e se recuperando, mas avisaram pelas redes sociais que estão bem.

Cuidados – Leila contou que teve febre e dores no corpo, mas não foram detectadas alterações nos pulmões. Já Donizet lembrou que mesmo seguindo todas as recomendações, pegou a doença. “A situação está séria. Todos precisam se cuidar”, alertou.

Merenda escolar

A bancada do Distrito Federal no Congresso se reunirá hoje (15), às 17h, com o secretário de Educação, Leandro Cruz, para tratar das suspeitas de irregularidades na licitação de merenda escolar.

Deputados e senadores – Participarão, além do secretário e seus assessores, todos os oito deputados federais e três senadores do Distrito Federal. Eles pretendem obter esclarecimentos do GDF sobre as denúncias feitas nas últimas semanas, que levaram, inclusive, à suspensão da licitação.

Socorro

A deputada federal Paula Belmonte (Cidadania – DF) reuniu o secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, e representantes do setor produtivo local do Distrito Federal para conversar sobre acesso ao crédito.

Dificuldades – A principal pauta do encontro foi a grande dificuldade que as pequenas e microempresas estão tendo para conseguir crédito no período de pandemia. “Precisamos socorrer centenas de empresários que tiveram seus negócios interrompidos e agora se preparam para a retomada de suas atividades”, disse a parlamentar

Sem demora

Ao participar de live na última semana sobre a economia do DF em tempos de pandemia, o deputado Agaciel Maia (PL) chamou a atenção para a ajuda célere aos mais necessitados neste período. “Uma demora neste atendimento poderá provocar esgarçamento do tecido social e até mesmo a ocorrência de saques”, disse.

Humanidade – “A primeira coisa que o governo precisa fazer e socorrer as pessoas que estão passando fome e proporcionar uma renda mínima para as famílias. Em seguida, ajudar as pequenas empresas, que são as maiores geradoras de emprego”, avaliou. Ele pediu “humanidade” ao BRB na liberação de recursos do Procred, sancionado no dia 9.

Pagamento

O pagamento do auxílio emergencial de R$ 1.200 para motoristas de transporte escolar foi iniciado segunda-feira (13). O benefício é resultado de lei aprovada rapidamente pelos integrantes da CLDF e sancionada de forma igualmente célere pelo governador Ibaneis Rocha para ajudar estes profissionais.

‘União fundamental’ – Uma das deputadas com atuação destacada na aprovação da matéria, a distrital Jaqueline Silva (PTB), lembrou as várias conversas realizadas em torno do tema. “Estamos comemorando nesta semana a concretização da luta. A união de todos foi fundamental para essa vitória”, ressaltou ela.

Nomeação e posse

O deputado Rodrigo Delmasso (Republicanos) pediu outra vez pela nomeação e posse de enfermeiros e técnicos em enfermagem aprovados em concurso de 2014. Ele destacou, ao reforçar o pleito, que é explícita a necessidade de ampliação do quadro de servidores que compõem essas categorias.

Enfrentamento – E lembrou que tais profissionais vão atuar no enfrentamento direto ao novo coronavírus. Na última semana, a secretaria de Educação do DF anunciou a posse de mais de 800 professores aprovados em concurso. Será no início de agosto e acontecerá de forma coletiva.

Consignados

O deputado federal Tadeu Filipelli (MDB-DF) firmou apoio, na última semana, junto a servidores do Legislativo federal e do TCU, para a aprovação, na Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei (PL) 1.328/20, já aprovado pelo Senado.

Com a bancada – O texto prevê a suspensão de pagamento de empréstimos consignados por 120 dias para estes servidores, em razão da pandemia. Aos representantes do Sindlegis, Filipelli disse que tentará com a bancada do MDB uma posição partidária favorável à matéria.

Sem domiciliar

A Vara de Execuções Penais do DF indeferiu, recentemente, pedido de caráter coletivo formulado pela Defensoria Pública para concessão de prisão domiciliar em favor de todos os reeducandos que cumprem pena em regime semiaberto e que tiveram os benefícios de trabalho externo e saídas temporárias suspensos.

‘Temerária’ – A Vara destacou que a suspensão dos benefícios, em razão da pandemia da covid- 19, esteve “sempre lastreada em recomendação técnica da Secretaria de Saúde”. E considerou que a prisão domiciliar destas pessoas, de forma indiscriminada, “é no mínimo temerária”.

Riscos pós-pandemia

Os riscos psicossociais do trabalho no período pós-pandemia é um tema que tem sido questionado por profissionais diversos, entre trabalhadores e empresários. Diante da preocupação, o TRT10 programou uma live com magistrados trabalhistas, especialistas em prevenção de trabalho, psiquiatras e psicólogos para tratar do assunto.

Trabalho decente – O evento acontecerá amanhã (17), às 17, na página do Tribunal no YouTube e faz parte do programa intitulado “Construção do Trabalho Seguro e Decente em Tempos de Crise”, elaborado pela Corte. Tem como coordenadora, a desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa.