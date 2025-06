Alerta no berço

A CLDF deu sinal verde ao projeto do distrital Joaquim Roriz Neto (PL), que busca reduzir os casos de Síndrome da Morte Súbita Infantil por meio da informação.

A proposta, aprovada na última sessão do semestre, determina que hospitais e maternidades do DF ofereçam orientações sobre sono seguro a pais de recém-nascidos, ainda durante a internação. A medida se apoia em dados que mostram que práticas simples — como evitar que o bebê durma de lado ou com objetos soltos no berço — podem prevenir até 70% das ocorrências.

A síndrome ainda intriga médicos, mas está associada a fatores ambientais e genéticos. Para Roriz Neto, a iniciativa é uma forma de garantir o básico: informação que salva vidas.

“Toda mãe e pai devem sair da maternidade preparados para proteger seus filhos”, defende.

O texto agora aguarda a sanção do governador.