Administrador do Sol Nascente/Pôr do Sol deve se filiar ao partido de Ibaneis

Sem legenda, o administrador do Sol Nascente/Pôr do Sol, Goudim Carneiro, deve se filiar ao MDB no fim do mês. A entrada do administrador na mesma legenda do governador Ibaneis Rocha e do presidente do Legislativo local, Rafael Prudente, foi acordada entre os três em uma reunião palaciana na segunda (2).

Convite antecipado

Há informações de que Goudim já havia sido chamado por Prudente para integrar o partido, mas o administrador esperou a chancela do chefe do Executivo local para aceitar o convite. A filiação, no entanto, deve fortalecer o administrador regional.

Receios legislativos

Opositor ao Buriti, o distrital Chico Vigilante (PT-foto), transformou a audiência pública sobre a mudança do sistema de merenda escolar, marcada para esta quinta (12), em Comissão-geral e deve procurar desgastar o governo local. Para evitar uma politização do tema, o Buriti deve evitar uma presença forte na sessão. Um integrante do alto escalão palaciano foi direto: “Acabamos de fazer uma audiência pública; vão debater o mesmo do mesmo”.

Mais contratações

Há a garantia no GDF de que não haverá demissão das merendeiras que já atuam no sistema. A medida deve constar em uma cláusula do edital que ainda está sendo elaborado pelo Executivo local. Atualmente uma merendeira é responsável pela alimentação de aproximadamente 500 alunos, mas o “normal” seria cada profissional para 300 estudantes.

Decisão de terceiros

A relação entre o distrital Jorge Vianna (Podemos) e o governo local dependerá do que for decidido sobre a Gratificação de Atividade Técnico Administrativa, conhecida como Gata, na assembléia dos técnicos de enfermagem que acontece hoje. Caso os sindicalizados optem por não aceitar o pagamento parcelado do benefício, oferecido pelo Buriti, o GDF pode perder um aliado.

Samu equipada

O distrital Martins Machado (Republicanos-foto) aproveitou a onda de notícias sobre o coronavírus e destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil à prevenção da doença na capital. Os recursos devem ser utilizados na compra de equipamentos e utensílios para o Samu.

Caixa

Bancários da Caixa Econômica Federal se mobilizam em todo o país, hoje, contra os processos de privatização e reestruturação na estrutura do banco. As ações, coordenadas pela Comissão Executiva dos Empregados (CEE/Caixa) e sindicatos, incluem manifestações e reuniões em locais de trabalho; especialmente, em agências e outras unidades onde foram identificadas as chamadas “medidas administrativas ou ações de abuso”, caracterizadas por descomissionamentos sumários e pela transferência arbitrária de empregados. Em Brasília, a mobilização ocorrerá na Matriz 1 (sede da Caixa Cultural), às 12h.