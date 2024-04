Adeus à fotojornalista Elza Fiúza

A fotojornalista Elza Fiúza morreu na madrugada desta quarta-feira, 10, em Brasília aos 74 anos.

Elza trabalhou na Agência Brasil por mais de três décadas. Iniciou na extinta Radiobras, em 1986, e seguiu na Empresa Brasil de Comunicação (EBC) até 2018, quando deixou o fotojornalismo em um programa de demissão voluntária (PDV).

À época, a saúde já dava sinais de fragilidade. Ela também foi fotógrafa do Correio Braziliense.

Em 2018, Elzinha – como era conhecida na redação – foi homenageada no livro Um olhar sobre o Brasil, que reúne 125 imagens do cotidiano brasileiro. Ela participou de coberturas emblemáticas para a política nacional como a campanha das Diretas Já, a promulgação da Constituição de 1988, o impeachment do ex-presidente Fernando Collor e o discurso de despedida da ex-presidente Dilma Rousseff. Elza Maria Praia Fiúza Dias Pinto nasceu em 19 de agosto de 1949, em Manaus.

Morou parte da vida na capital carioca, onde estudou na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Foi casada por mais de 50 anos com o também jornalista Chico Dias, personagem muito conhecida na capital, e deixou quatro filhos, Joana, Pedro, Vânia e Marina, além de cinco netos: Moreno, Mariah, Helena, Heitor e João.

A fotógrafa será velada nesta quinta-feira na Capela 6 do Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, das 11h às 13h. Seu corpo será cremado às 16h, em Valparaíso.