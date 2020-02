Acordos alteram configurações de poder na CLDF

PUBLICIDADE 

A deputada distrital Jaqueline Silva (PTB) decidiu deixar a presidência da Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle (CFGTC) para assumir a terceira secretaria da Mesa Diretora, deixada vaga pelo distrital João Cardoso (Avante). Esta será a única exceção da recondução dos integrantes das comissões que deve acontecer hoje.

O acordo construído deve mudar a configuração de poder do Legislativo local. Para a presidência da comissão que ficará vaga com a saída de Jaqueline Silva, o ex-administrador da Ceilândia, distrital Fernando Fernandes (Pros) assumirá a função.

Ao ocupar o novo posto, Fernandes deixará a vice-presidência da Comissão de Segurança, que passará a ser ocupada pelo distrital Robério Negreiros (PSD). Deputados trabalhavam com a possibilidade de o vice-líder do governo na Câmara, deputado Hermeto (MDB) assumisse a função, mas acabou recusando.

Em um acordo firmado no começo da legislatura, os líderes decidiram que a eleição para as Mesas dos colegiados aconteceriam a cada dois anos, sendo a votação do biênio apenas uma formalidade para a recondução dos integrantes.

A terceira secretaria da Câmara ficou vaga depois que João Cardoso pediu o afastamento da função. Há informações de que o parlamentar anda insatisfeito com os tratos e as negociações políticas vividas na Casa.