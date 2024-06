A reforma agrária de Jango

Atendendo a uma encomenda da Fundação Leonel Brizola, o presidente regional do PCdoB, João Vicente Goulart escreveu uma análise aprofundada da reforma agrária no Brasil. Parte, previsivelmente, do projeto de seu pai, o então presidente João Goulart, que partia de um pressuposto:

“Só se pode iniciar uma reforma agrária em terras economicamente aproveitáveis”. Ele cita o líder do MST, João Pedro Stedile, para quem essa “foi a melhor proposta feita até hoje no Brasil na questão de acesso à terra”. É evidente, porém, que o tempo passou e hoje os conceitos são outros.

De qualquer fora, diz João Vicente, reforma agrária tem de ser a integração de pequenos agricultores inseridos na produção e na cadeia de alimentação, participando na subsistência de nossa população, contribuindo com o PIB nacional.

Não mais se pode falar em coloquem grandes contingentes humanos em grandes e longínquas áreas desapropriadas, inapropriadas, longe dos centros de consumo, sem assistência técnica, sem escoamento e sem um programa de produção assistida.

Precisamos instruir e fortalecer novos agricultores familiares, e não apenas dando títulos de ocupação da terra e fazendo destes trabalhadores assentados eternamente dependentes da tutela do Estado, sem acesso ao mercado de consumo das grandes metrópoles brasileiras.