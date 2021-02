Noite de petiscos com tábua de frios individuais

PUBLICIDADE

Por: Alessandra Chsristina – @apedale604

Olá [email protected],

Tudo bem?

Primeiramente gostaria de me apresentar. Me chamo Alessandra @apedale604, sou casada, não tenho filhos, sou maranhense residindo em Brasília há 12 anos, formada em Administração de Empresas e apaixonada por mesa posta e caseirices. Esse conhecimento adquirido me possibilitou não só um emprego, como também me ajuda muito na organização do meu lar!

Com o passar do tempo senti a necessidade de compartilhar meu dia a dia com mais pessoas desse universo de caseirice e dona de casa, que para mim é uma paixão. Amo cuidar da minha família e do meu lar, refúgio de Paz e amor.

O Instagram também me permitiu conhecer pessoas incríveis, desvirtualizando, que juntas criamos o @encontrodevizinhasbsb. Assim me tornei uma das administradoras para agregar e poder contribuir com inspirações e dicas que deixem nossa casa, mas agradável.

Depois dessa breve apresentação, gostaria de compartilhar com você uma dica para quem ama receber e, até pra quem nunca recebeu em casa e não sabe por onde começar.

Antes mesmo de iniciar a preparar sua mesa com tábuas de frios, pense primeiro nos itens de mesa que você irá usar. Uma mesa de frios costuma ser mais informal e descontraída.

Escolhida a roupa de mesa e louças, pense agora na tábua que você irá disponibilizar à mesa. O número de convidados é importante na hora de escolher. Pra ficar mais tranquilo, hoje farei uma mesa para dois, com tábuas de frios individuais.

Usei lugares americanos jeans com pratinhos de sobremesa como apoio. Disponibilizei talheres de mesa e garfos próprios para o consumo de queijos e petiscos, todos à mão. Outra dica é usar travessas pequenas no lugar das tábuas individuais caso você não as tenha. Ficar sem fazer sua noite de queijos e vinho é o que não pode acontecer.

Para dar um toque romântico, coloque velas e flores, podendo ser artificiais.

Além de charmosa, esse estilo de mesa fica bem elegante! Se você ama aprender a fazer coisas novas e experimentar novas receitas vai amar a dica de hoje!

Para montar as tábuas, usei: queijos, peito de peru, salame, uvas, dadinho de tapioca, castanhas, damasco e queijo brie na massa folhada com geléia.

Para harmonizar, tomamos vinho de mesa tinto semi-seco da @divinobordo.

Comecei colocando os queijos na tábua, e fui completando os espaços vazios com o peito de peru, castanhas, uvas, dadinhos de tapioca, geleias… tentei deixar o mais completinho possível, misturando as opções que mencionei. Você também pode fazer uma flor de salame, além de ficar um charme, tenho certeza que todos irão gostar. Veja os vídeos.

Agora quando penso em servir o queijo brie na massa folhada com geléia, este deve ser retirado da geladeira um pouco antes de montar a tábua, cerca de 1 hora, que pode ser servido com geleia de damasco, frutas vermelhas ou as geleias salgadas (que amo também) como as de alho caramelizado ou cebola caramelizada. Para isso você irá precisar de:

1 peça de queijo brie (de 125 a 200g)

1 massa folhada laminada

3 colheres de geleia (estou usando a geleia artesanal da @artesanal.club)

O preparo é bem simples, fácil, saboroso e é sucesso garantido. As quantidades acima servem muito bem duas pessoas. Se for mais, é só comprar uma peça maior de queijo brie.

Modo de preparo:

Pré-aqueça o forno à 180° 15 minutos antes de iniciar o preparo;

Com ajuda de uma faca faça duas circunferências na massa folhada do mesmo tamanho, tendo como base o queijo brie;

Deixe aproximadamente três dedos a mais, conforme vídeo, para que possa dobrar a massa como empadinha;

Posicione o queijo brie no centro da circunferência de uma das partes da massa folhada, cubra com geleia e comece a embrulhar o queijo com a massa;

Pincele com gema de ovo por toda a superfície e leve ao forno por 20 minutos ou até que a massa esteja douradinha.

Na hora de servir coloque geleia e/ou castanhas (Geleia @artesanal.club)

Depois disso é só saborear! Costumo servir no réchaud, mas se você não tiver pode servir até em tábua mesmo. Quando faço isso costumo servir como base um pratinho de sobremesa, pois costuma derramar um pouco do queijo.

São combinações que caem muito bem, eu garanto.

Para acompanhar as tábuas de frios servir um Vinho tinto demi-sec maravilhoso da @divinobordo . Que super harmonizam!

Outra dica é, sempre que for segurar a taça de vinho, nunca segure pelo bojo, pois o calor de suas mãos pode transferir para sua bebida e pode modificar o sabor original, sem contar que pode gerar várias marcações digitais, o que não é nada elegante.

Segure sempre na haste projetando quatros dedos pra frente com o dedão virado pra você.

E esse foi o resultado da noite com tábuas de frios individuais e queijo brie na massa folhada servido no rechaud próprio para queijo.

Espero que você tenha gostado de conferir todos os detalhes e dicas aqui compartilhadas da mesa posta e entradinhas! Eu super amei o resultado.

Não deixe de contar aqui nos comentários o que você achou. Vou amar ouvir sua opinião!

E se você fizer uma recepção parecida ou sugestões e quiser compartilhar, pode enviar um e-mail para [email protected] com os detalhes que vou amar compartilhar com outras [email protected]