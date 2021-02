“Dicas das vizinhas” é a mais nova coluna do Jornal de Brasília

PUBLICIDADE

Oi [email protected]!!!

Muito prazer! Ainda não nos conhecemos e já chegamos anunciando que agora teremos um encontro semanal por aqui! Pois é! Ganhamos uma coluna todinha para dividirmos e compartilharmos informações sobre dia a dia de organização, beleza e demais seguimentos de casa e lar, sob forma de várias dicas. O “Dicas de Vizinhas” surgiu por meio do evento @encontrodevizinhasbsb. Ele é um grupo formado por seis mulheres que se auto denominam “vizinhas” devido compartilharem, no instagram, conteúdos cotidianos como digital influencers do nicho: lar e demais “caseirices”, gerando inspirações diária a outras pessoas.

Nosso grupo é composto por:

Adriely Rodrigues Alves Da Silva

Alessandra Christina Trindade Lima

Andréia Alves de Castro

Edslanny Barreto de Moraes

Janaína Vieira

Marcia Costa de Sant’Anna

Entre 2018 e 2019 nos conhecemos virtualmente devido o compartilhar da nossa rotina diária, através de postagens na rede social do Instagram. Pela similaridade dos conteúdos postados, nos conhecemos e nos identificamos. Passamos a nos “seguir” virtualmente e apreciar as fotos e vídeos uma das outras. Algumas de nós tiveram a oportunidade de desvirtualizar a amizade, antes da formação oficial do grupo, nos conhecendo em eventos/workshop de mesa posta em lojas locais de produtos voltados para o lar. Em 2019, houve a primeira formação do grupo inicial de administradoras (que também chamamos de “ADM’s”).

Motivadas em fazer um grande encontro com nossas vizinhas, resolvemos organizar um evento no intuito de reunir algumas digital influencers desse nicho, o qual engloba todas as caseirices como mesa posta, decoração, limpeza, alimentação, cama posta e demais atividades relacionadas ao lar e resgate da auto estima das mulheres de Brasília e entorno. Conseguimos, então, reunir um grupo formado pelas seis mulheres já mencionadas no início dessa coluna para estar a frente da organização do evento. Atualmente, a administração do encontro continua com o mesmo quantitativo de pessoas de 2019, mas houve a substituição de uma das ADM’s que, por motivos pessoais (realização de novos projetos e solicitação dela própria), saiu da formação inicial, após a realização do nosso primeiro evento.

A idealização desse evento, portanto, nasceu motivada pelo desejo de estreitarmos os laços pessoais, utilizando a mesma estrutura que vem acontecendo em outros encontros de digital influencers em todo país, os quais contam com a participação de várias empresas: marcas nacionais e locais e será o segundo encontro que será realizado, na capital.

As empresas são convidadas como patrocinadoras e/ou parceiras onde em troca de divulgação, oferecem Press kit e presentes para ofertarmos as participantes.

Por motivo de pandemia, em 2020 não conseguimos realizar a segunda edição do evento, mas em 2019 (primeira edição do evento) participaram 70 (setenta) digital influencers do lar e 80 (oitenta) grandes, pequenas e microempresas, além de microempreendedores.

Conseguimos organizar um momento bastante divertido, proveitoso, descontraído que rendeu muitas risadas e conteúdos maravilhosos para todas nós. Aliamos sorteios, lanches, músicas, fotos, vídeos, divulgações e palestras sobre conteúdos que engradeceram ainda mais nossos conhecimentos sobre o que compartilhamos em nossos instagrans. Foi um evento que ficou marcado na memória de todas que tiveram oportunidade de participar, além de despertar o desejo de participação de quem não conseguiu ir! Um evento que, sem sombra de dúvidas, só tende a crescer e motivar novos encontros!

Estamos rumo a segunda edição do evento que, se Deus quiser, irá acontecer este ano de 2021. Ainda estamos organizando tudo, então em breve divulgaremos a data, local e os critérios necessários para que você [email protected], também possa se organizar para fazer parte da nossa segunda edição. Então anota aí nossa primeira dica: Corre no Instagram, começa a seguir o @encontrodevizinhasbsb, as nossas administradoras (nossos instagrans estão no início da matéria), ativa as nossas notificações e fique por dentro, em primeira mão, de todas as novidades!

Queríamos dizer também que estamos muito felizes com esse espaço ofertado pelo nosso querido @jornaldebrasilia, e com muita gratidão, anunciamos que, desde já, o jornal da nossa cidade passou a fazer parte da nossa equipe como coorganizador do nosso @encontrodevizinhasbsb! É muita felicidade, Brasil! Hehehehe!

A partir de agora toda sexta-feira teremos uma [email protected] de Brasília aparecendo por aqui para repassar dicas variadas que valem a pena serem compartilhadas com todos os apaixonados por caseirices em geral!

Se você ficou interessada em aparecer por aqui ou quer saber mais sobre o nosso evento, vai lá no instagram do @encontrodevizinhasbsb e manda um direct para nós! Quem sabe a próxima a aparecer por aqui e ir no encontro desse ano, pode ser você! Vemm! Estamos aguardando seu contato!

Com carinho,

@apedale604, @casadebonecacb, @caseimulher, @janacasou, @marcinhasantanna e @nossolar.03