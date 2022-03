Descubra quem vai adoçar sua Páscoa

Uma das confeitarias artesanais especializadas em macarons abriu a agenda para encomendas para a Páscoa. O Laboratório de Doces, comandado pelo talentoso Felipe Fernandes, está com novidades no menu: ovo de corte com lembranças afetivas. E isso inclui os sabores de nozes, bombom de morango (sem lactose) (foto) e limão. Para desfrutar desse sabor incrível, basta fazer sua encomenda via www.macaronbrasilia.com.br para todo o Distrito Federal. Mas lembre-se! Toda cozinha requer organização e é necessário um pedido com dois dias de antecedência.

Foto – Acervo pessoal

Doce vida, páscoa garantida

Outro espaço que é puro arraso e também começou com as encomendas de Páscoa é o FSTA & CO, o queridinho coworking e cafeteria, localizado na QI 11 do Lago Sul. O menu preparado pelo o local é puro charme e com todos os tipos de tamanhos. Mas entre os ovos do menu, você pode escolher entre: ninho, nutella, brigadeiro, casadinho, bolo de cenoura (foto), brownies, oreo com doce de leite e muito mais. Para fazer sua encomenda, acesse o insta @fsta.e.co.

Foto – Acervo pessoal

Páscoa feita por chef

Quem abriu a agenda para encomendas especial de Páscoa foi o talentoso chef Marcelo Riella. O talentoso gastrólogo – que tem formação em Ottawa Culinary Arts Institute – promete surpreender os Chocólatras da cidade com seus dotes. As opções também são bem amplas: Ganache de chocolate com brigadeiro e morangos, ganache de chocolate com M&M’s, trufa de coco com lascas de coco (foto), trufa de coco com rafaello, chocolate com kit kit e muito mais. Para fazer sua encomenda, acesse o insta do chef: @marceloriella.

Foto – acervo pessoal

Outras novidades da coluna

Alegro Caffe faz adição espetacular na cozinha

Além de ser novidade nas quadras da Asa Norte, o Alegreo Caffé traz maravilhosa adição do chef Pedro Henrique ao local. Antes, responsável pela cozinha do The Queen’s Place, agora no comando da panificadora especial e cafeteria localizada tanto no Sudoeste quanto no 412 Norte. A diferença pode ser sentida tanto nos deliciosos pães quanto nas sobremesas da casa, onde o rapaz talentoso deu o melhor para trazer inovação e sabor.

Foto – Acervo pessoal

Aos amantes de Smash, mais uma novidade

Se você é team comidas salgadas e nem vê graça em ovos de Páscoa, tem novidade! As regiões administrativas de Águas Claras, Taguatinga, Vicente Pires, dentre outras, podem comemorar com fervor. A querida hamburgueria Bullguer abre mais uma unidade em Brasília – além da do Venâncio Shopping – ara atender mais RAs. Especializada em smashburgers (foto) no Brasil e originada em São Paulo, o local tem ganhado os brasilienses com os deliciosos hambúrgueres. A coluna provou o Standard Duplo e o Green One (vegetariano).

