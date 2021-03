Fique no Cerrado…

Após 1 ano de pandemia, refúgios em meio a natureza são opções de isolamento social além de trazerem de volta a gostosa experiência de viajar. Em meio a decretos, quase que diários, o trade vem tentando oferecer hospedagens cada vez mais seguras. Acompanhamos de perto a movimentação dos empresários para adequarem seus empreendimentos em face das orientações da OMS e continuar recebendo viajantes de forma consciente e protetiva.

Nas últimas semanas, o André foi com a esposa e sua filhota conhecer uma proposta bem bacana na Chapada dos Veadeiros e ele nos conta um pouco dessa experiência:

“A ideia central é se sentir dentro do cerrado, e nos chalés Flores do Cerrado essa sensação é nítida. São 6 chalés dispostos de forma bem privativa pela savana, todos com nomes sugestivos: Pequizeiro (fiquei nesse), Chuveirinho, Jasmim, Caliandra, Ipê Amarelo e Sempre Viva. Muito bem localizados, esses cantinhos de sossego, ficam entre Alto Paraíso e São Jorge. Me chamou a atenção o tipo de construção, muito inteligente e sustentável. Jaqueline e Rodrigo são biólogos e construíram tudo de forma muito harmônica com o meio ambiente.

Eles apostam (e já ganharam) na simplicidade e no conforto. Não existe extravagância no conceito. Você percebe que tudo ali tem o carinho deles, desde o ótimo colchão até a decoração minimalista. As roupas de cama são fantásticas, antes que eu esqueça de contar. O chuveiro tem água abundante e natural, abastecido pelo Rio das Cobras que passa bem pertinho dos chalés.

Nesse momento, não existe contato com outros hóspedes, cada família fica bem abrigada no seu mundinho verde e isso traz muita segurança. Nesse texto não vou descrever como é por dentro o chalé, vou fazer melhor e levar vocês para um Tour 360 de abrir um sorriso no canto da boca.

Ainda existe uma experiência gastronômica envolvida. A noite, o anfitrião Rodrigo nos perguntou se preferíamos Caldo ou Crepe, fomos na segunda opção e não nos arrependemos. O café da manhã é um capítulo a parte, tudo delicioso e fresquinho servido dentro do chalé, ou ainda melhor, numa mesinha ao ar livre.





Você pode também adquirir um chalé dentro da proposta, eles vão construir e podem administrar para seu conforto.

Durante o fim de semana, aproveitamos para conhecer o Na Mata, um restaurante cheio de afeto comandado por uma das chefs mais conhecidas do quadradinho, Mara Alcamim. A pegada é nos reconectarmos com a terra através da gastronomia. O lugar é sensacional com muito aconchego e muito cerrado. O conceito “farm-to-table” fica bem evidenciado com verduras sendo defumadas e costelão assando lentamente na brasa. “

Fotos: Jornal de Brasília

Mais uma vez convidamos vocês a viajarem de forma segura e consciente. Fique em casa, afinal o Cerrado é nosso Lar.

Serviço:



Flores do Cerrado

Instagram: @floresdocerradochales

Contato: https://api.whatsapp.com/send?phone=+556296283566

Na Mata Restaurante

terra, alimento & calor

por @lucianafabrinoalcamim

chef @maraalcamim

qua a dom, 12h_18h

sáb até 20h

São Jorge | Chapada dos Veadeiros | GO

Infos⬇️linktr.ee/namatachapada