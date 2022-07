Cozinha de chef direto da horta, poke às avessas e muito mais

Gente criativa, em cozinha criativa

Aos assíduos do cenário gastronômico, maio trouxe uma surpresa incrível à quadra 202 Sul: a reinauguração do maravilhoso Horta Cozinha Criativa. O menu está sob o comando do empresário e chef Matheus Camargo (foto). O rapaz inova o cardápio com referências da culinária brasileira, mas também com muitas influências internacionais. Busquei trazer pratos que o brasileiro gosta de comer, passando pela culinária nacional, com receitas tradicionais, mas, por vezes, mesclando com um lado criativo da cozinha de várias partes do mundo”, explica.

Foto – acervo pessoal

Para homenagear a terra candanga – que está no bioma cerrado – o chef utilizou ingredientes naturais e proeminentes do Cerrado. “A proposta é ter 70% do cardápio com insumos orgânicos. Estou sempre buscando os produtores locais, alimentos frescos, ingredientes do Cerrado e coisas naturais, além de uma constante intenção de reduzir o glúten dos pratos que serão servidos”, acrescenta Matheus.

Foto – acervo pessoal

Entre os destaques, o chef criou entradas incríveis: croquetas de robalo (R$ 23,90)(foto), ceviche de banana (R$ 19,90), pasta e chips (R$ 19,90), quibe de quinoa e abóbora (R$ 19,90), bolinho de jaca (R$ 23,90) e um saboroso mix de entradas (R$ 49,90) com croquetas de robalo, quibe de quinoa e abóbora, bolinho de jaca e chips com pasta. De prato principal, destaque para purê de batata, batata grelhada e salada orgânica; parmegiana de berinjela (foto) (R$ 39,90).

De sobremesa, Matheus criou uma cheesecake vegana (R$ 19,90), piscina com frutas da estação (R$ 22,90), cremoso de doce de leite com banana flambada (R$ 19,90), cremoso de chocolate (R$ 22,90), sorbet da casa (R$ 15,90), e Picolés Atílio (R$ 12,90).

Aloha Ni Hao reinventa o poke em Brasília

Pode virou uma febre e isso é inegável. Entretanto, há poucas boas opções na capital brasiliense. Prato criado no Havaí há muitos anos, a opção tem ganhado repaginada atrás de repaginada e aos poucos vai se traduzindo de acordo com cada região. Aqui em Brasília, o restaurante Aloha Ni Hao é um desses que realiza o prato com primor e ousadia.

Foto – Acervo pessoal

Localizado em Águas Claras, você pode montar o seu poke do jeitinho que você quiser a partir de R$48,90. O poke traz uma riqueza de sabores, leveza e um frescor que remete muito ao Havaí”, conta a restauratrice Mariana Miranda. O restaurante ainda conta com mais de 30 acompanhamentos disponíveis para completar a tigela, como beterraba, cenoura, castanha de caju, tomate cereja, pepino, cebola, milho crocante, ervilha, quinoa e muito mais. “Temos uma variedade de ingredientes para que os clientes possam montar o prato do seu jeito, dando um toque especial na receita, e trazendo diversas possibilidades de combinações e sabores”, finaliza Mariana.

Haná passa a servir o buffet todos os dias

Os amantes de sushi ganham mais uma opção de serviço das delícias orientais: o Haná Restaurante Japonês (408 Norte) passa a servir o seu buffet de sushis todos os dias, para o almoço e jantar. A novidade é a modalidade Buffet Light (R$ 89,90), no qual os clientes poderão se servir à vontade de todas as opções que estão dispostas na pista do restaurante.

Foto – Agência Domo

Além dos variados sushis preparados especialmente pelos sushimen da casa, o buffet oferece também pratos quentes, como yakissobas, receitas com arroz e com peixe ou frango, que podem variar a cada dia, levando para a mesa diferentes criações especiais da casa. Também estão inclusos no buffet os sushis doces e pudim de leite de sobremesa e entradinhas como sunomono e ceviche.

Trust: sucesso de 2021 volta para uma terceira edição

Ele foi muito querido em várias contas de Instagram no ano passado (e nos nossos estômagos também!) E como foi pensado para ser um evento seguro na pandemia, as cabaninhas fizeram muito sucesso e isso trouxe a identidade do Trust Brasília (foto), uma experiência de gastronomia intimista. Para quem não quer perder tempo e conferir logo, o evento – em formato reduzido – começar a partir de hoje, com vendas das 18h à 0h. Agora se você quiser desfrutar de forma mais completa, o festival começa oficialmente no dia 8 de julho. Partiu?

Foto – acervo pessoal