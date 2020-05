Conheça o novo Porsche Center Brasília, um novo conceito totalmente sustentável

PUBLICIDADE 

O novo padrão global da marca, batizada de de Destination PORSCHE – Customer Centric Approach, inova e revoluciona conceitos no mercado automotivo com seus produtos e principalmente no atendimento de seus clientes. Esse é o novo conceito de concessionárias do futuro!

A fachada remete um grid de largada com as faixas iluminadas e a inovação de um Sky light possibilitando o acesso de luz natural do dia no lado interno, uma economia de energia com a sustentabilidade integrada, pois os raios solares estão bloqueados cerca de 90%. Assim como também, é possível identificar as ruas de uma cidade com os seus quarteirões chamados de “ilhas” nelas estão localizados a recepção, os consultores de vendas, o espaço kids, e o café.

Na parte sustentável além da luz natural há o processo de reutilização da água fluvial, painel fotovoltaica, a iluminação com Leds e sistema de ventilação.

Não é à toa o novo padrão se chama Destination Porsche, pois o intuito é que a concessionária se torne um ponto atrativo para seus clientes, rompendo com a formalidade usual de um ambiente de vendas tradicional.

Com foco no cliente os ambientes são mais dinâmicos e diversas informações digitais sobre o mesmo e sobre a marca, proporcionando uma experiência mais ampla e duradoura, consolidando a imagem da marca e a identificação dos clientes.

Os vendedores passam a desempenhar um papel de consultor de vendas buscando oferecer mais uma ajuda personalizada na formatação e escolha do produto adequado, mudando o foco que atualmente gira em torno de “pacote X custo”. Com isto os clientes são atendidos em lounges ou na própria área do café que foi muito ampliada e recebeu o nome de Porsche Platz faz parte da nova proposta a criação de espaços para usos distintos dos convencionais de uma concessionária como, por exemplo, áreas gourmet, espaço kids, entre outros.

“Este projeto foi desenvolvido com a preocupação nos impactos ao meio ambiente. Toda a estrutura foi criada por meio de processos produtivos de forma harmônica, nos quais o desenvolvimento e a proteção aos recursos naturais sejam condutas empresariais de acordo com os padrões da montadora. Assim, possibilitando a evolução da marca alemã de maneira única (Henry Visconde) ”.

“Com a chegada da Porsche no Aeroporto, é possível identificar e inspirar o cuidado com os clientes. Dessa maneira, o cliente terá todo o conforto entrando em espaço que traz uma sensação de estar em uma Sala Vip no showroow do Porsche Center Brasília enquanto espera o seu próximo voo… (Paulo de Tarso) ”.