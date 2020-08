Conheça o Nivus, o crossover coupé da Volkswagem!

PUBLICIDADE

O Nivus chama atenção por onde passa. O lançamento ainda não é comum nas ruas de Brasília e seus traços coupé tornam o crossover atraente aos olhos de quem vê. Mas beleza não é tudo. Por isso, desafiado por um convite do Grupo V12, resolvi colocar o carro na famosa rota Brasília – Goiânia. A BR-060 é trajeto comum aos amantes de motores da região. De carro ou moto, quem nunca foi ao Jerivá ou ao Rota 60 em um domingo de sol? Se você não foi ainda, não sabe o que está perdendo…

O primeiro destaque do Nivus é o painel. Para uma viagem (mesmo que curta, cerca de 170km até a capital goiana) ele traz todas as informações necessárias ao motorista. Desde dados sobre o carro, passando pela rota (via Waze ou Google Maps) até o Spotify, que garante a trilha sonora da viagem que foi embalada pela playlist preparada pela amiga Lia Braga, do Lambuze. Senti falta do suporte de celular, mas foi só até ligar a multimídia de dez polegadas. A Volks acertou no sistema de espelhamento e integração do celular com o carro. Fácil, simples e eficiente!

O volante cheio de esportividade, já traz o novo emblema da VW mundial, que foi lançado recentemente com o grafismo em black piano (assim como os emblemas na tampa do porta-malas do carro), que é o mesmo do ID.3 (novo carro elétrico da VW Europa). A posição de dirigir é confortável e as semelhanças com o Polo são óbvias, por utilizar a mesma plataforma.

Na BR-060, acelerei com satisfação o motor TSI 200. Como sempre, ele não decepcionou. O câmbio é bem suave e se você tinha alguma dúvida se o carro (por ser maior que o Polo) ficou pesado para os três cilindros turbo, esqueça! O carro responde rápido e entregou 10.3 km por litro (gasolina) na estrada. Há algum tempo, ouvi isso de uma amigo em uma reunião, e repito aqui: “A série TSI foi a grande virada da Volks nos últimos tempos e colocou a marca na frente da concorrência”.

Para pegar estrada com quatro adultos o carro fica um pouco apertado no banco de trás e, para quem não está acostumado com o caimento do teto, ele é mais baixo. Tirando isso, para mim, o carro é ideal para solteiros, casais e famílias jovens com crianças. A mistura de esportividade, com um estilo coupé, só visto em carros como Audi Q3 Sportback ou o BMW X6, tornam o Nivus um carro único em sua faixa de preço.

Além disso, o carro conta com uma série de itens como faróis de led (com uma frente parecida com a do T-Cross), rodas 17 polegadas, ACC (Piloto Automático Adaptativo), sistema de frenagem autônoma de emergência, entre outros recursos que eu também testei na estrada de terra. Com a suspensão macia e isolamento acústico adequado, seus 17,6 cm de altura do solo (2,75 cm maior que a do Polo) favorecem o trajeto.

Eu confesso que em um primeiro momento, achei que o Nivus não fazia sentido diante do T-Cross. Mas hoje compreendo que são propostas distintas. Obviamente que o T-Cross é um SUV compacto, mas o Nivus vem sozinho em sua faixa de preço como um crossover coupé cheio de esportividade, tecnologia e um porta-malas com mais de 400 litros que pode te levar para qualquer lugar!

