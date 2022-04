Conheça o talento de Gracco Magalhães, prata da casa que une arte e sabor

Nessa jornada de 40 dias de quaresma, a coluna à Mesa entrevistou diversos talentos da capital – principalmente que trabalham com confeitaria – e descobriu uma infinidade de produtores locais que se empenham em fazer a melhor Páscoa. Entre eles, está o simpático e super talentoso Gracco Magalhães (foto), que tem se destacado cada vez mais – não apenas pelo sabor sublime e surpreendente dos seus doces – mas também pela criatividade genuína em que confecciona essas delícias. A jornada de Gracco na gastronomia começou há um bom tempo.

Foto – Acervo pessoal

Ao morar em Washington, nos Estados Unidos, o gastrólogo foi influenciado por amigos chefs a se aventurar na culinária. Se apaixonou pela área, mudou de carreira e focou 100% nesse segmento. “Busquei minha qualificação em escolas de primeira linha tanto no Brasil quanto na França, onde desenvolvi técnicas em confeitaria francesa e chocolateria”, destaca o chef em entrevista com a coluna. Ao se apaixonar pela confeitaria, Gracco logo se especializou na área na L’ecole le Nôtre, em Paris. Toda essa paixão pode ser vista nos ovos únicos que prepara para a Páscoa. “Dentro da confeitaria, chocolateria é a minha menina dos olhos.

Sou apaixonado pela versatilidade dele. Então, nada melhor do que a Páscoa para poder trabalhar com esse produto de diversas formas, por isso, a gente se inspira em chocolatiers mundiais”, acrescenta o chef. A Páscoa está chegando, já garantiu uma delícia? A agenda do chef está disponível para encomendas até o dia 14 de abril. Faça sua encomenda pelo WhatsApp: (61) 99607-4370