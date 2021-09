Conheça o chef Luca Gozzani, a estrela do Fasano São Paulo

O nome Fasano não leva luxo e sofisticação ao seu nome em vão. Na nossa contínua pesquisa sobre gastronomia de hotéis (agora expandindo para o Brasil inteiro), visitamos o Restaurante Fasano, localizado no térreo do Fasano São Paulo. Denominado de Experiência Gastronômica para os hóspedes, o local serve um menu super completo para até duas pessoas. Completo tanto pela quantidade de opções quanto pela criatividade das guarnições. O responsável por tudo isso?

Foto – Divulgação

O talentoso chef Luca Gozzani. Com suas influências gastronômicas desde menino, Luca é filho de mãe alemã e pai italiano. Mas o gosto pela culinária veio com a sua avó paterna, Domenica. Durante a experiência, é possível escolher entre cortes bovinos ou frutos do mar, onde Luca explora sua criatividade até o fim.

Foto – Divulgação

No menu de carnes, o Agnolotti de faraona com creme de burrata e tomate cereja foi uma das entradas sugeridas e foi uma das coisas mais impressionantes que a coluna já provou. Aos visitantes de São Paulo, a casa gastronômica sob o comando de Luca é uma parada obrigatória. Ainda mais que o hotel recebeu o selo de Melhor Hotel da América Central e do Sul.