Conheça Mari Lyra, responsável pelo melhor pudim de Brasília

“Cozinhar é amar”, diz Mari Lyra, idealizadora do Lyrosas. Uma cozinha e-commerce que está conquistando os brasilienses com suas deliciosas comidas, que falam exatamente sobre isso: despejar amor por meio da cozinha. A coluna provou muitas delícias realizadas por Mari. Entre elas, o pudim que é, sem dúvidas, o melhor de Brasília. Mas não é por conta do leite condensado bem dosado ou pela quantidade de ovos na receita. É saboroso porque Mari leva seu lema a sério: usar o amor como ingrediente principal.

Foto – Acervo pessoal

“Lyrosas me faz ser eu! Me liberta para fazer as coisas que o meu coração acredita que devem ser feitas”, destaca. Natural de Natal, Mari está desde 2007 em Brasília. A priori, Mari trabalhava como publicitária, sua paixão corriqueira. Mas o amor da sua vida sempre foi a gastronomia. Depois de um grande de reflexão na pandemia – onde sofreu com as consequências da mesma – Mari resolveu compartilhar com o mundo todo o amor depositado em suas comidas. E que sorte a nossa, né? Para conhecer seu trabalho, acesse @lyrosas_ e descubra que a poesia por trás do Pudim não é exagero ou metáfora.

Outras novidades da coluna À Mesa

Um novo método de consumo

Para impulsionar e incentivar o consumo de gastronomia no quadrado brasileiro, o aplicativo Wynk está com um ótimo festival: o Reencontros e Sabores. Por ser a primeira edição, o app está com 56 restaurantes participantes, incluindo grandes casas de Brasília. Com o Wynk Pay, você pode pagar via app e acumular pontos e usá-los em mais de 400 estabelecimentos no DF. Entre os restaurantes do festival, está o maravilhoso Universal Diner (foto).

Foto – Acervo pessoal

Últimos dias de desconto

Comer já é uma dádiva dos deuses, não é? Agora imagina pode comer com até 50% de desconto? É sobre isso que se trata a promoção Quarta Mais Sabor do Taguatinga Shopping. São mais de 10 restaurantes com ótimos descontos. Retire seu cupom no Balcão de Informações do primeiro piso do Taguatinga Shopping e aproveite muito durante toda a quarta-feira. E corre porque está nos últimos dias!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto – Telmo Ximenes

Aroma conta com participação especial

Uma das casas mais badaladas de Brasília está com um evento gastronômico imperdível entre os dias 22 e 24 de outubro. O tradicional Festival Fartura Gastronomia Du Brasil acontece todos os anos no Aroma (407 Sul) e tem como objetivo unir a gastronomia local e brasileira. Nesta edição, o chef residente Ronny Peterson convida Diego Freire para cozinhar no Aroma. Os gastrólogos montaram um menu executivo com três etapas. O menu, por pessoa, custa R$186 por pessoa.

Foto – Acervo pessoal

CasaCor com muito sabor

O momento mais aguardado do ano de 2021 está chegando! A nova edição da CasaCor 2021 está voltando e com o formato clássico. E se tem algo que combina muito com arquitetura é gastronomia. Por isso, a edição de Brasília está com um plantel maravilhoso de restaurantes, incluindo: Altas Gastrobar (foto) e Bäckerei. Como restaurante principal, o Aroma CASACOR, comandado pelo chef Ronny Peterson.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE