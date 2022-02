Como Pirenópolis garante tradição e sabor

A Pousada dos Pirineus, por si só, já é um dos locais mais charmosos, classudos e originais da cidade de Pirenópolis, em Goiás. E o que deixa esse clima ainda mais autêntico é o restaurante Mirante do Frota sob o comando do talentoso Maurício Marques (foto), localizado no interior do resort. Desde pequeno, o chef sempre sentiu que a sua vocação era a cozinha: “É algo que me acompanha desde menino, observando minha mãe cozinhando”, enfatiza o gastrólogo. Com passar dos anos, Maurício começou sua jornada na cozinha do Dudu Camargo e aos poucos foi ganhando ainda mais gosto (literalmente) pela gastronomia. Mas o que realmente mudou tudo foi o convite da empresária Mercia Crema para a Pousada dos Pirineus. “Quando visitei num festival, ao lado do Dudu, há muito tempo, em 2005, nunca achei que em 2013 estaria no comando da cozinha da Pousada”, acrescenta. Hoje, Maurício coloca toda sua criatividade, talento e sabores para o coração do cerrado.



Cozinha do Mundo na Pousada dos Pirineus

A criatividade de Maurício alçou novos voos. Periodicamente, o chef propõe menus variados e diários. A cada dia, uma opção diferente. A coluna conheceu o noite italiana, onde o chef serviu massas frescas, pães artesanais, pizzas (tudo feito no local), antepastos italianos, carnes especiais e risotos (foto). A coluna experimentou e se apaixonou pelas opções propostas. Além das guarnições, a cozinha do hotel tem uma confeitaria incrível que serviu a noite italiana com diversas opções.

Foto – Acervo pessoal

Além da Itália

Nas noites seguintes, Maurício também escolheu culinárias de várias outras nacionalidades: árabe, africana, peruana e muito mais. Para suporte, Maurício contou com a consultoria de grandes chefs brasilienses, incluindo Março Espinosa, do Taypá, Lucas Arteaga, De Paulina e Páprica, dentre outros.

Foto – Acervo pessoal

No centro de Piri

No centro da cidade, em Piri, há um novo espaço que tem feito muito sucesso entre os visitantes, A Garagem Comedoria. Um restaurante que serve cortes especiais e hambúrgueres artesanais (foto). Além disso, amiga o espaço é decorado de forma criativa e descontraída.