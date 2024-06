La Boulangerie ganha novos ares na esquina da 306 Sul

A primeira padaria artesanal de tradição francesa de Brasília, a La Boulangerie, está totalmente reformulada e em novo endereço. Antes localizada no meio da comercial da 306 Sul, agora, está na ponta da mesma quadra, voltada para o Cine Brasília, com um belo e aconchegante jardim, parquinho para crianças e mesas ao ar livre para receber famílias com seus pets. O novo projeto arquitetônico confere ao espaço uma aparência mais imponente e contemporânea, com marcas registradas da capital, que combinam o uso de concreto, madeira e vidros.

Visitei o local durante seu soft opening em um movimentado sábado pela manhã. Fiquei agradavelmente surpreso com a o atendimento atencioso e a rapidez com que os brunches, minha escolha para começar o dia, chegaram à mesa. Faço a observação sobre a espera, pois ela é sempre o calcanhar de Aquiles nos estabelecimentos da cidade quando se trata de um café da manhã em dia movimentado, com muitos pedidos saindo ao mesmo tempo.

A casa conta com dois formatos de bruch: Petit Déjeuner Classique e o Petit Déjeuner Français. O primeiro traz bebida quente (chá, café, café com leite, cappuccino ou chocolate quente), suco de laranja, ovos mexidos com bacon, cesta de pães (boule integral e pão francês), manteiga, geleia caseira da estação, presuntoe queijo frescal por R$ 65,90. Já o segundo oferece bebida quente (chá, café, café com leite, cappuccino ou chocolate quente), suco de laranja, croissant ou pain au chocolat, pão francês, manteiga, geleia caseira da estação por R$ 39,90.

Brunches bem servidos em La Boulangerie. Crédito: Francisco Bronze / grandecircular.com

Pedi um de cada e foi mais que o suficiente para dois homens grandes. Saímos muito satisfeitos e eu, impressionado com a qualidade de tudo. Os pães fofinhos por dentro, mas sem aquela textura de bolo, crocantes por fora e com a massa bem saborosa. As folhas de camadas dos croissants estavam beirando a perfeição, assim como o pain au chocolat, que não veio com aquele recheio que sai derramando demais, sabe? Chocolate de qualidade.

Os dois cappuccinos foram elaborados com maestria, e o suco de laranja natural não tem muito segredo, né? Se a laranja é boa, já deu certo… (risos…) Se for pra ser um pouco chato, talvez, a manteiga pudesse ser de uma marca mais sofisticada, mas isso é um detalhe menor em meio a uma experiência tão positiva.

Minha ida ao novo endereço reacendeu meu encantamento pela La Boulangerie, que estava meio apagado pelas experiências menos satisfatórias entre o fim de 2023 e o início deste ano. À época, achei tudo meio chocho, capenga e manco. Fiquei feliz em ver o vigor renovado da padaria, comprometida em reconquistar e fidelizar os clientes.

Guillaume Petitgas, em La Boulangerie. Crédito: Francisco Bronze / grandecircular.com

Além dos brunches, o cardápio matinal oferece diversas opções individuais de tudo, incluindo panquecas, tartines, croque-monsieur e croque-madame, e por aí vai.

O almoço resgatou o menu executivo do La Boulangerie Bistrôt, que funcionava no Casa Park, com saladinha da casa e três opções de principais: picadinho de filé-mignon ao molho, servido com arroz branco, farofa amanteigada de pães, ovo frito, couve crispy e banana empanada (R$63); risoto de cogumelos paris, shiitake e shimeji puxados no vinho branco e queijo parmesão (R$ 53); e tilápia grelhada ao molho de moqueca de camarão e arroz de castanhas do pará e de caju (R$ 53).

O expediente da nova La Boulangerie ainda segue com lanche, chá da tarde e vai até o fim do dia com happy hour, caldos e sopas no jantar. Opções não faltam para aproveitar o delicioso espaço.



La Boulangerie

CLS 306, Bl. A, Lj. 2, Asa Sul, Brasília; (61) 3244-1394. Diariamente, das 7h às 20h. Outras informações: [email protected]