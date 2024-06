Já decidiu seu Dia dos Namorados?

Sim, já chegamos a essa época do ano! Antes de engatar de vez nas festas e comidas juninas, nesta semana, na quarta-feira (12/6), os casais vão celebrar mais um Dia dos Namorados.

Como a data é megadisputada em reservas, preparei um minirroteiro com seis dicas para você se programar e já garantir uma mesa para esta quarta. Vem comigo!

Começo indicando o DOC, que passou por uma reformulação recente e segue sob o comando do Grupo Rocks. Para a data, o chef Luiz Trigo preparou um menu fechado, com mais de uma opção para cada etapa, além de welcome drink e uma ação especial com direito à foto do casal em Polaroid e questionário sobre os bons momentos vividos a dois. Confira as sugestões:

Menu do Dia dos Namorados do DOC/ Divulgação

Amuse-Bouche: Vichyssoise ou Cappuccino de Bisque;

Entradas: Tortino de Salmão; ou Focaccina Crocante; ou Crudo de Carne Trufado; ou Rosbife Angus. Principais:

– Tagliolini nero, crudo de camarões e ovas; ou

– Salmão com risoto de limão siciliano, gremolata e fonduta de Grana Padano; ou

– Gnocchi Dorado com ragu de funghi; ou

– Culurgiones recheados com batata, brócolis, azeitonas, ragu de polvo e molho de vinho; ou

– Flat Iron (shoulder steak), hollandaise, batata rústica e salada.

Sobremesas: Tarte Tartin; ou Tiramisù; ou Frutas grelhadas.



Valor: R$ 490 por casal. O restaurante conta com sugestões de rótulos para harmonizar a partir de R$ 159.

DOC (CLS 406 Sul).

Reservas: clique aqui.

A segunda indicação é dele, claro, meu restaurante queridinho da cidade, o Cantón. Intitulado Dragons in Love, o menu do dia traz seis etapas com duas opções de entradas e pratos, sobremesa e welcome drink de Pisco Sour de maracujá e capim-santo.

Menu para o Dia dos Namorados do Cantón. Crédito: reprodução do Instagram.

Entradas:

– Siu Mai de porco e camarão ao vapor com molho de laranja e pimenta dedo-de-moça (2 unidades); ou

– Ostras acevichadas com leite de tigre de ostras e chu hou.

Principais:

– Arroz e macarrão frito de camarão e curry com vegetais; ou

– Bife de Chorizo com macarrão chinês e cogumelos.

Sobremesa:

– Creme de chocolate branco, chá de frutas vermelhas e rosas.

Valor: o cardápio sai a R$ 160 por pessoa e estará disponível apenas na unidade do Venâncio Shopping.

Cantón (Venâncio Shopping)

Reservas: clique aqui.

Também no Venâncio Shopping, só que na varanda sul do mall, o Timo Cantina está oferecendo uma sequência bem mediterrânea com três passos. As sugestões foram criadas pelo chef Matheus Grilo, que arrasava na cozinha do antigo Que Pasta!, que funcionava no mesmo local.

Menu para o Dia dos Namorados do Cantón. Crédito: reprodução do Instagram.

Entradas:

– Cozze Gratinate e Zafferano: mexilhões gratinados com manteiga de tomilho, vinho branco e queijo parmesão; ou

– Soffio di Brie Tartufato: folhado de queijo brie com mel trufado; ou

– Tartare de Carciofi: tartare de alcachofra com ervas e redução de amoras.



Principais:

– Salmone in Crosta de Timo: salmão grelhado e gratinado com crosta de tomilho, acompanhado de risoto de limão siciliano; ou

– Cozze Gratinate e Zafferano: mexilhões gratinados com manteiga de tomilho, vinho branco e queijo parmesão, servidos com risoto de açafrão; ou

– Boeuf Wellington com Carciofi: filé-mignon com ervas, presunto de Parma e duxelles de cogumelo Paris, acompanhado de risoto de alcachofra; ou

– Fettuccini Al Funghi: massa fresca com ervas e cogumelos salteados.



Sobremesa:

– Floresta Negra: torta mousse de chocolate meio amargo belga, com frutas vermelhas, crumble de caramelo salgado e castanha-de-caju.



Valor: o menu sai por R$ 290 o casal e a agenda para reservas está aberta.

Timo Cantina (Venâncio Shopping)

Reservas: clique aqui.

O Le Vin voltou em grande estilo e eu já conferi como o chef Francisco Márcio Freitas resgatou o alto nível da gastronomia do selo. Para este 12 de junho, o cozinheiro apostou em clássicos franceses.

Prato do Dia dos Namorados do Le Vin. Crédito: Gilberto Evangelista.

Entradas: Vol-au-Vent de camarões ao molho mostarda; ou Terrine de Campanha; ou Salada Caprese.

Principais: Filé-mignon ao molho de marsala e risoto de açafrão; ou Ravióli de espinafre na manteiga trufada de sálvia; ou Bouef-Bourguignon.

O menu fechado, com preço único de R$ 268,00 (por pessoa), será servido como opção única no jantar de 12 de junho e também no almoço, quando o cardápio estará disponível para quem preferir optar por outros pratos.

Le Vin (CLS 402, Bl. A)

Reservas: (61) 99253-8444 e @levinbistrobrasilia

No fim da Asa Norte, vale conhecer o SANTÚ Comedoria. A casa especializada em comida brasileira apostou em uma sequência de 4 etapas.

Menu para o Dia dos Namorados do SANTÚ Comedoria. Crédito: reprodução do Instagram

Couvert: Focaccia e Crostini de fermentação natural com manteiga de manjericão.

Entradas: Croquete de mandioca com carne-seca e aioli de pimentas; ou Disco de pupunha empanado na farinha do Márcio e cogumelos salteados.

Principais: Nhoque de banana-da-terra, camarões e lulas em molho de moqueca e farofa de coco; ou Shoulder de sol, purê de mandioca com queijo meia cura e vinagrete de fradinho; ou Nhoque de batata, manteiga de cogumelos, tomates assados e quiabo tostado.

Sobremesas: Creme de mascarpone com biscoito da casa, limão-china e gel de maracujá; ou Torta mousse de chocolate com crocante caramelizado.

O menu custa R$ 290,00 + serviço por casal, com uma garrafa de vinho inclusa.

SANTÚ (CLN 216, Bl. C)

Reservas: clique aqui.

Para fechar, indico o Modesto Pretensiosamente, que criou menu para os pombinhos que convida os casais a uma viagem gastronômica a cada etapa do cardápio.

Banco de Imagens

Primeira parada: Grécia

Salada grega com vegetais frescos, queijo de cabra e um bom azeite. Acomponha vinho leve e fresco.

Segunda parada: Brasil

Rosbife de carne de sol curada, molho de tucupi e crocante de mandioca, harmonizados com um vinho brasileiro da região de Bento Gonçalves (RS).

Terceira parada: Turquia

Cordeiro com húmus e molho de hortelã, finalizado com especiarias, acompanhado por um vinho turco.

Quarta parada: Itália

Rigatoni ao Ragu de Stinco suíno, finalizado com grana padano, servido com vinho italiano.

Quinta parada: França

Tarte Tartin de maçãs e pêras caramelizadas harmonizada com espumante francês.

Importante: a casa receberá apenas 30 casais na noite. O menu harmonizado com os vinhos ou drinks sem álcool sai a R$ 410 por casal.

Modesto Pretensiosamente (CA 7 – Lago Norte)

Reservas: clique aqui.