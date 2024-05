Confira as novidades gastronômicas de Brasília

Como costumo fazer entre uma leva de visitas e outra, dedico a coluna desta sexta a trazer novidades rapidinhas do que está pintando em breve no mercado gastronômico local. Nesta leva, tem retorno de selo famoso, mais uma casa do grupo Nino, agenda de festival e evento para os wine lovers.

Le Vin

Começo anunciando que o Le Vin está prestes a abrir as portas novamente na capital. O regresso vem anos após o fim da operação no Espaço Gourmet do ParkShopping. Saindo do mall, agora a grife paulista aterrissa na 402 Sul, em um ambiente com dois pisos de salão e a típica decoração característica, com as famosas toalhas xadrez azul contrastando com tons terrosos.

Quem assume a operação do salão é o antigo gerente, Antônio Silva, mais conhecido como Toninho, enquanto o cardápio fica nas mãos de outro nome conhecido do Le Vin: Francisco Márcio Freitas. O chef também volta em parceria com a marca, trazendo receitas clássicas como Cassoulet (R$ 134), Coq au Vin (R$ 85), Boeuf Bourguignon (R$ 85), e a Paleta de Cordeiro com lentilhas de Puy, importadas da França (R$ 208), no a la carte, além do Menu do Dia como uma opção em conta, para almoços executivos, por R$ 89, com entrada, prato e sobremesa.

A carta de vinhos começa já em três dígitos com o Beau Rocher Brut (R$ 102) e vai até os quatro com o icônico Pera Manca (R$ 6.825).

A inauguração está prevista para o próximo dia 22 de maio.

Da Marino

Reprodução do Instagram

Da França para a Itália, também na 402 Sul — será que ela já pode ser considerada a segunda Quadra dos Restaurantes? —, Brasília ganha mais um integrante do Grupo Alife Nino após o sucesso do Boteco Boa Praça e do Nino Cucina. Acaba de desembarcar por ali o Da Marino, que, como o nome sugere, é um restaurante dedicado aos frutos do mar.

A data de abertura está marcada para o próximo dia 23 e a expectativa promete ser alta, assim como foi com as outras duas casas do grupo, que já não conta mais com o nome de Rodolfo do Santis no comando da idealização das receitas.

O Nino ganhou muitos pontos após a reabertura e o Boteco Boa Praça vive lotado, apesar de escorregar no atendimento. Vamos acompanhar como performará mais um italiano na cidade e o que ele trará de chamativo das casas irmãs do Rio e São Paulo. Em breve, trarei uma coluna só dele após minha visita.

Festival Brasil Sabor

Rosbife de alcatra, do Jobim Brasília. Foto: Brasil Sabor/Divulgação

Começou ontem e vai até o dia 2 de junho o Festival Brasil Sabor, promovido pela Abrasel. Com o tema “Pra toda gente e pra todo gosto”, o evento conta com 70 casas participantes e traz petiscos, pratos e porções que valorizem a culinária regional, com preços acessíveis, que vão de R$ 29 a R$ 89.

Entre os endereços inclusos estão, por exemplo, o Bahea, com mini acarajé (três bolinhos de abóbora, três pastéis de camarão e mini porção de tilápia, R$ 69); o Igglus, com Pizza de Alcatra e Rúcula (massa artesanal Igglus, molho de tomate, queijo, tiras de alcatra cozidas em baixa temperatura, ao molho madeira e servida com rúcula, R$ 29); e o Jobim Brasília, com Rosbife de alcatra, servido com molho de mostarda especial, típico dos bares lisboetas (R$ 69).

A lista completa e as opções estão no site: Festival Brasil Sabor.

Decanter Wine Day

Foto: 70 Mil/Divulgação

Para encerrar a agenda, outro prestigiado retorno: o Decanter Wine Day, o mais seleto evento de degustação de vinho da cidade.

Marcado para o dia 19 de junho, no Quality Hotel, o evento trará 120 rótulos de 50 produtores, abrangendo um total de 12 países do catálogo da importadora. Estão confirmados os já conhecidos Luigi Bosca Paraíso, o Quinta da Gaivosa, Memorias, Bourgogne Antonin Guyon, Caprili Brunello di Montalcino e Arzuaga, além de outros inéditos neste tipo de degustação, como o Villard Tanagra, o Ferrari Fórmula 1 e o Giroux Maconnais, que serão servidos pela primeira vez nesse formato.

Para harmonizar, os clientes poderão desfrutar de uma mesa de frios, petiscos e salumeria assinada pelo Teta Cheese Bar, Vicentin Artesanais, Manteigaria Nacional e Mercado do Café.

Todos os vinhos disponíveis para degustação estarão à venda com desconto especial de 30% durante o evento, que já está com o primeiro lote à venda, por R$ 295, na loja e no site: Decanter Wine Day.

SERVIÇOS

Le Vin Bistrô

Abertura dia 22 de maio, na 402 Sul.

Atendimento de segunda a quinta, das 12h às 23h; sexta, das 12h às 0h; e sábado e domingo até às 16h, sem interrupções no serviço.



Da Marino

Abertura dia 23 de maio, na 402 Sul.

Horário de atendimento ainda não divulgado.



18ª edição do Brasil Sabor

Quando: começou nesta quinta (16/5) e vai até 2 de junho

Mais informações em: Festival Brasil Sabor



Decanter Wine Day

Quando: 19 de junho, das 18h às 22h

Onde: QUALITY HOTEL (em frente ao ParkShopping e ao lado da Leroy Merlin)

Ingresso: R$ 295,00 no 1º lote

Decanter Wine Day