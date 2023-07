Relator da Tributária no Senado blinda agenda contra lobby

O relator da Reforma Tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), só vai conseguir entregar seu relatório com as modificações na Emenda Constitucional na 1ª quinzena de outubro. Foi aconselhado por veteranos aliados a antecipar o trabalho para escapar dos lobbies do setor privado, das corporações, de Estados e municípios que atuaram na Câmara e se preparam para pressionar os senadores para seus benefícios.

Vadiagem

Charge por @izanio_charges

Em tempos de Domenico De Maisi – o sociólogo que defende a teoria do ócio criativo – e tempos também do elevado índice de desemprego no Brasil, o senador Fabiano Contarato (PT-ES), um experiente delegado, surpreendeu. Contarato propõe revogar o Artigo da Lei das Contravenções Penais, de 1941, que tipifica a vadiagem como crime.

Outro processo

O deputado distrital do DF Gabriel Magno (PT) formalizou pedido ao Procurador Geral da República, Augusto Aras, para processar o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que há uma semana discursou em um evento pró-armas e acusou os professores de serem doutrinadores das crianças e até traficantes. Gabriel é professor e pede a apuração dos supostos crimes cometidos pelo filho do ex-presidente.

Interrogatório

O corregedor-geral do Ibama, Edilson Francisco da Silva, quer treinar os subalternos a fazerem interrogatórios com os colegas suspeitos de irregularidades. Insiste em contratar empresa especializada que cobrou R$ 35.680 para três dias de curso para 50 pessoas. Serão aulas sobre como fazer entrevistas, interrogatórios e detectar mentiras…

No meio da Reforma

Enquanto a Reforma Tributária não se oficializa, mais essa. O STF decidiu validar a cobrança de PIS/COFINS sobre valores recebidos pelas seguradoras a título de prêmios de seguros anteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998. O tribunal entendeu que os valores incidem na “soma das receitas oriundas das atividades empresariais”.

Eletrônicos em alta

A indústria de eletroeletrônicos registrou alta de 13% no 1º semestre em comparação com o mesmo período de 2022. De janeiro a junho o setor vendeu 44,02 milhões de aparelhos, frente aos 39,07 milhões na mesma época do ano passado. Os dados são da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros).