PF nomeia os delegados chefes das superintendências nos Estados

A relação de indicados pelo diretor-geral da Polícia Federal, delegado Andrei Passos, para o comando das 27 superintendências da polícia judiciária nos Estados traz junto aos nomes os desafios intrínsecos aos cargos. Nas consideradas principais praças assumem Rogério Diampaoli, São Paulo, e Cezar Luiz Busto Souza, em Brasília. No Rio de Janeiro o indicado é Leandro Almada da Costa. No Recife, entra Antônio de Pádua Vieira Cavalcanti. Em Manaus – com a a missão especial de combater o desmate de madeireiros e o garimpo – o comando fica com Umberto Ramos Rodrigues. Todos são delegados, de praxe para o cargo, e a lista foi encaminhada ao ministro da Justiça e Segurança, Flávio Dino, para endosso.

Te cuida, Jair

O advogado referência em direitos humanos na América Latina Fernando Tibúrcio enviou carta à deputada do Partido Democrata Alexandria Ocasio-Cortez, nos Estados Unidos, lembrando a ela que, com base na Convenção Interamericana contra o Terrorismo, a Justiça pode instaurar processo penal contra quem se encontrem em seu território e que possa ser considerado autor presumido dos atentados terroristas praticados domingo em Brasília. Se houver ligação comprovada de presos com o ex-presidente Jair Bolsonaro, hoje hospedado em Orlando, ele pode se enrolar por lá.

Asinhas do agro

O Ministério da Agricultura criou há um mês o Grupo de Técnico para implementar o Plano de Ação Nacional para Conservação dos Insetos Polinizadores Ameaçados de Extinção. Parece coisa banal, mas se trata da preservação de abelhas, vespas, mariposas, formigas que são essenciais para produção de alimentos. E que estão sumindo da Terra.

Feira da Madruga

Um exemplo para outras capitais que têm suas feiras populares. A pressão da CPI da Pirataria da Câmara de Vereadores de São Paulo sobre o comércio irregular no Brás surte efeito. A Nova Feira da Madrugada, concessão da Prefeitura, vai dar isentar em até 4 meses o aluguel de boxes no shopping popular, a fim de facilitar a formalização de ambulantes que hoje trabalham nas ruas do bairro. Os vereadores Adilson Amadeu (UB) e Camilo Cristófaro (Avante) lideram os esforços.

Segura o CEO!

O volume arrecadado pelo seguro Directors & Offices (para blindar executivos) no Brasil, em 2014, foi de R$ 227,6 milhões, e chegou a R$ 1,2 bilhão em 2021, num salto de 436%. Já o total pago em indenizações para garantir a cobertura de processos judiciais envolvendo executivos oscilou, tendo o seu maior pico entre 2017 e 2019, quando passou de R$ 226,8 milhões para R$ 825,7 milhões, crescimento de 264%. Coincidente foram os três anos do ápice da Operação Lava Jato, com 381 prisões.

Ascensão do PIX

O período de festas de fim de ano de 2022 consagraram o PIX como uma das maiores modalidades de pagamento utilizada no comércio eletrônico. Em janeiro de 2022 o PIX tinha adesão de 64,4%. Até dezembro do ano passado o número saltou para 91,5%, segundo o Estudo de Pagamentos Gmattos. As perspectivas do estudo para 2023 apontam que o PIX deve manter seu alto percentual de aceitação nos estabelecimentos.