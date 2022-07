Pateta é você: Diretora do Senac-DF foi à Disney ao custo de R$ 70 mil

Um dos assuntos que a diretora regional do Senac-DF Karine Câmara tenta evitar que ganhe notoriedade é uma recente viagem para os Estados Unidos. O objetivo seria conhecer um projeto de banco de comida (food bank), que nada se refere a aprendizado, foco do Senac.

Durante os sete dias em que esteve em Orlando, na Flórida, ela viajou na executiva com direito a visita aos parques da Disney e ao Magic Kingdom com motorista e tradutor. Foram gastos R$ 70 mil. O folder ao qual a Coluna teve acesso indicava na programação o “jeito Disnney de encantar”.

A chancela que a diretora do Senac-DF diz ter do presidente da Confederação Nacional do Comércio, José Roberto Tadros, parece não ser verdadeira. Em nota emitida, o Senac informou que a gestão de Tadros não tem vínculo funcional ou relação direta com Karine.

A situação está delicada desde que apareceu na Câmara dos Deputados requerimento para fiscalização dos contratos da gestão, e deputados engrossam o coro. A CNC lavou as mãos.