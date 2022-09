MPT recebeu 1.700 denúncias de trabalho infantil no Brasil este ano

O Ministério Público do Trabalho recebeu 1.700 denúncias de trabalho infantil de janeiro a agosto deste ano, conforme números informados à Coluna. Entre os anos de 2018 e 2021, foram outras 8.879 denúncias registradas – e o ano de 2020 foi o que teve menor número, com 1.560 casos. Dados do IBGE de 2019 sobre o tema mostram que, naquele ano, 1,768 milhão de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalhavam em todo o Brasil, o que representa 4,6% da população (38,3 milhões) desta faixa etária. Em 2020 um Projeto de Lei (4455/20) foi aprovado pela Câmara dos Deputados e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Projeto adiciona um novo artigo na Lei para definir o crime de trabalho de criança ou adolescente como trabalho perigoso, insalubre ou penoso.

A nova Maia

Ex-presidente da Câmara, o deputado federal Rodrigo Maia (RJ) submergiu na política e não aparece candidato este ano. Ele chegou a que chegou a controlar parte do DEM (agora União Brasil nas mãos de ACM Neto). O patriarca da família, o experiente ex-prefeito Cesar Maia, tem espalhado nas redes sociais e em grupos de whatsapp um banner com o nome da filha Daniela candidata a deputada federal.

‘Calloteiro’

O senador Fernando Collor (PTB), que disputa o Governo de Alagoas, é alvo de mobilização intitulada ‘Collor Caloteiro nunca mais’ que acontece hoje em Maceió. A manifestação une ex e atuais empregados do Grupo Gazeta de Comunicação (jornal, portal e emissora de TV afiliada da Globo). Aliados a outros empregados de outras empresas, eles cobram mais de R$ 30 milhões em dívidas trabalhistas. Collor não tem se posicionado sobre o assunto, a despeito dos contatos da Coluna.

Indigestão do Kid

Por ferir os bons costumes, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo mandou excluir do rádio e TV a campanha do ator pornô Kid Bengala (UB), candidato a deputado federal, na qual ele faz um trocadilho maldoso de palavras com sentido pejorativo: Ele aparece na telinha falando “como o Lucas, como o seu João, como o José, como o Ricardo, também como a Flávia, como a Maria, como a Joice, enfim, eu como todos os brasileiros e brasileiras, estou de saco cheio de tantas sacanagens na política”.

Voz do patrão

A Confederação Nacional da Indústria realizou pesquisa com empresários sobre o que precisa ser feito para gerar mais empregos no Brasil: 56% dos entrevistados apontaram que a reforma tributária é a principal medida para o próximo Governo abrir vagas no mercado. Para 48% dos executivos, é preciso também reduzir os impostos sobre a folha de pagamento. Para 1 em cada 3 deles, a educação deve ser a prioridade.

Sarney e a OAB

O ex-presidente da República e do Senado José Sarney segue com prestígio entre advogados, profissão que exerceu durante muitos anos. Na posse de Rosa Weber como chefe do Judiciário, nesta semana, o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, saudou a advocacia nacional em nome de Sarney. “Ele é uma das pessoas mais relevantes da redemocratização e da luta por direitos no país, exemplo para os advogados que sempre estiveram na linha de frente da defesa da democracia., afirmou Simonetti à coluna.