Monopólio da Loteria de São Paulo compromete geração de empregos

O governo de São Paulo decidiu pela concessão exclusiva da loteria do estado. Pela proposta, apenas uma empresa vai explorar as loterias de prognósticos, instantânea e apostas esportivas. O caso preocupa o setor. O problema do monopólio nas apostas esportivas é que, sem concorrência, o estado perde faturamento, reduz a publicidade e não beneficia os consumidores com produtos e cotações melhores. O Instituto Brasileiro Jogo Legal, por exemplo, defende o modelo concorrencial com múltiplos operadores, que será adotado pelo Governo Federal na operação das apostas esportivas.

Para defensores do modelo concorrencial, este monopólio vai inibir a geração de empregos e renda em virtude das atividades que serão formalmente desempenhadas.

Entre as atividades, estão as inerentes à publicidade, propaganda e marketing, tecnologia da informação, organização ou contratação de pontos de venda ou captação de apostas, patrocínio e realização de eventos esportivos – atividades essas a cargo dos futuros operadores privados.